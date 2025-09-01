邪惡第五波來了？台股盤中跌破月線 法人：留意高檔爆量出場點

加權指數今日以小跌89點開出，盤中一度翻紅至24,312點，不過十點過後，在PCB族群獲利回吐賣壓出籠下，大盤出現明顯下殺，跌幅擴大，下跌逾300點，並跌破月線。法人分析，大盤漲多拉回，需留意高檔爆量的出場點。

台新投顧指出，加權指數上周四、五連續兩日收中黑K，且皆收在當日最低，顯示逢高減碼賣壓湧現，短多需提高警覺，中線受惠月線連四紅，中多格局仍穩固。

盤面持續由AI與軍工題材領軍，隨著漲幅擴大，留意高檔爆量的出場點。

部份資金轉戰餐飲、觀光、運動用品類股，應與基期較低與普發現金有關。重電亦屬內需一環，受惠政策加持，亦有續強機會。