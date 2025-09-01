日股估值正盛放 搶搭日股噴漲行情

隨著美國證實日本享有與歐盟相同的「不疊加關稅」特例，不會在現有稅率上再加徵15%對等關稅， 並照承諾調降汽車關稅，市場對關稅疑慮迅速消退，樂觀情緒重回日股，東證指數（TOPIX）噴漲刷新歷史高點。

野村投信表示，日企2026財年(2025年4-6月)第1季財報公布近尾聲，在面臨關稅的挑戰下整體表現仍穩健，多數企業獲利表現優於市場預期。而隨著關稅從原先的35%調降至15%，且不會疊加既有稅率，部分企業更是上調全年獲利預測。隨著美日對等關稅底定，這波日股漲勢中，東證指數不斷創新高，追蹤野村日本東證ETF（009812）所連結的NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（代碼 1306.JP）因而受惠最深，成為台灣投資人投資日本的優質選擇。

野村日本東證ETF經理人張怡琳表示，日本股市今年以來漲勢亮眼，績效表現勝過美股、台股，並於近日屢屢改寫歷史新高紀錄。

日本最新公布的第2季GDP數據表現優於市場預期，實質GDP換算年化後成長1.0%，大幅高於經濟學家預估的0.4%。這已是日本經濟連續第五季實現正成長，也是自疫情以來最長的一次，顯示即使面對美國提高關稅的挑戰，日本國內需求與企業投資動能仍具韌性，為經濟復甦提供穩固支撐。

從細項來看，企業資本支出加速成長，淨出口也由負轉正，成為推升整體GDP的最大貢獻來源。回顧2021年以來，日本GDP大多數季度保持增長，即使出現衰退也不曾連續超過三季，反映後疫情時代日本經濟已逐步走上溫和復甦的軌道，日股的投資價值正逐步顯現。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，在經濟面持續向上的背景下，投資人可考慮透過野村日本東證ETF參與日本股市整體成長契機。009812所連結的亞洲最大規模ETF，也是日本規模第一大ETF 1306.JP，該ETF由日本野村資產管理發行，規模龐大、流動性佳，能完整反映Prime、Standard及Growth三大市場的股市表現，市值覆蓋率超過96%，並依自由流通市值加權，單一成分股權重不超過10%，確保分散與代表性。

在全球政經不確定性升溫之際，日本經濟展現的連續成長與企業資本支出增加，為投資人提供優質產品的選擇，匯聚日本野村資產管理頂尖投資專家，直擊日股市場布局契機，透過資產策略與日本主場投資思惟，掌握日股趨勢投資視野，贏戰日股布局的跑點，並為國內ETF投資市場開創新局。野村日本東證ETF正體現日本整體投資市場的最佳化、參與長期經濟擴張的重要工具，適合作為核心資產長期配置，與投資人一同迎向日本經濟新一輪的成長篇章。

張怡琳指出，日本東證股價指數（Tokyo Stock Price Index，簡稱TOPIX）是東京證券交易所編製的市值加權指數，自1969年7月1日開始發布，基準日訂於1968年1月4日。與廣為人知的日經225指數不同，TOPIX採用自由流通市值加權，成分股涵蓋所有在東證一部（現為Prime市場）上市的大型公司，能完整反映日本整體股市表現，被視為日本版的S&P 500。

截至2025年6月底，TOPIX成分股多達1860檔，覆蓋日本市值總額逾95%。產業分布前五大依序為電器用品、資訊與通訊、交通設備、銀行及化工，充分展現日本產業多元結構。前十大成分股包含豐田汽車（TOYOTA）、索尼（SONY）、任天堂（Nintendo）、軟銀（SoftBank）、武田藥品（Takeda）等國際知名企業，前十大權重合計約19%，其中TOYOTA佔比最高，達3.67%。