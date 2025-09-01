宏達電VIVE Eagle開賣 人氣衝台股第一、股價飆42個月高

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
VIVE Eagle鏡片採用ZEISS太陽眼鏡片，提供頂級UV防護。圖／HTC提供
宏達電（2498）AI眼鏡「VIVE Eagle」9月1日開賣，將在全台2020EYEhaus精品眼鏡門市與台灣大哥大門市獨家開賣，上周五三大法人已提前聯手買超19,240張卡位，激勵宏達電早盤股價一度衝上76.9元、改寫42個月來波段新高，成交量也衝上台股第一大、成交值達第三大；若自4月初川普關稅風暴初始低點31.65元計算，股價波段漲幅已達約143%，盤中上檔反壓增強，漲幅收斂至約3%。但仍點火相關概念股連袂走強，包括英濟（3294）一度漲停、中光電（5371）刷新歷史新高130元，達邁（3645）也力拚重返80元關卡。

宏達電最新推出的AI眼鏡VIVE Eagle不僅是首款支援繁體中文語音操控的AI眼鏡，更是全球國際品牌中首款採用開放式AI架構設計的眼鏡穿戴裝置，能自由串接Google Gemini、OpenAI GPT（Beta 測試中）等主流大型語言模型（LLM），為使用者提供高度個人化的AI助理體驗。未來，HTC也將持續透過軟體更新，擴增更多AI功能與應用場景。

HTC資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle的推出不僅是一項產品創新，更是HTC推動AI穿戴產業生態圈的重要一步。宏達電看好「VIVE Eagle」第4季開始貢獻營收，加上商用XR業務的穩健成長，預期下半年營運表現將優於上半年。

據2025年AI／AR眼鏡產業報告指出，2024年全球AI眼鏡出貨量約152萬副，預計2030年將達9,000萬副，年複合成長率（CAGR）高達29.4%。美系外資認為，受惠VR／XR軟體專案，加上AI眼鏡的新增營收，預估宏達電第3季營收將達8.49億元，季增22%，年增10%，成長優於預期。

宏達電表示，近年積極布局B2B市場，非硬體業務成長顯著，並與多個國際夥伴建立合作。包括Viveverse平台及Vive Arts等非硬體業務，有望成為下半年營收成長的主要動能，為整體營運挹注強勁助力。

