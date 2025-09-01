AI產值獲利大躍進 台股主動式基金放閃

股市受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示9月可望啟動降息，激勵市場情緒，美股大漲，台股也創下歷史高點。野村投信表示，AI技術優勢及大者恆大將越形明顯，台系供應鏈當中具備獨特技術領先的公司將在未來的市場中占據重要的產業地位，相關AI企業長期將持續樂觀看待，然而也需注意的是，經歷4月解放日利空後，由於市場過度悲觀下普遍持股偏低，導致目前股市創新高的同時市場追價意願也高，短期盤面氣氛過熱下應該拉高風險意識，預期第4季盤面大幅震盪的機會不會小。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，隨著貿易政策不確定性降低，加上各國政府提出財政刺激政策支持下，全球經濟前景已有所改善。根據目前已公布的S&P 500企業第2季財報結果來看，整體營收雖僅小幅成長6.3%（市場預期4.2%），但獲利卻大幅成長11.8%（市場預期4.9%）。在面對關稅風險的環境下，AI對企業營運產生明顯正向影響。相較於過去的科技創新，AI正以前所未有的速度發展，如ChatGPT般的大型語言模型可在解決問題的同時持續學習。此外，支援AI的關鍵硬體價格也大幅下降，使得AI發展速度比過往更快，大型科技業者及AI實驗室競相擴大模型規模以取得實績，正在加速AI科技的開發及應用。

張繼文提到，研調機構預估全球AI市場規模2032年將達到1.77兆美元，年複合成長率近三成。生成式AI成長更為樂觀，Bloomberg Intelligence報告指出，生成式AI市場在未來十年內將達到1.3兆美元，Open AI於2022推出ChatGPT後，迅速取得超過1億以上的活躍用戶，AI自此進入大眾化時代。台灣是AI供應鏈硬體重鎮，與Nvidia等歐美大廠合作密切，半導體、PCB、機殼、散熱、滑軌、伺服器組裝皆居世界領先地位，2025-2026營運將維持高成長態勢。全球市場正在經歷改變，保護主義興起加上AI與自動化的科技爆發，使得金融市場波動加劇，面對嶄新的市場格局，在投資上也應轉換思維，如同達爾文進化論般，尋求在新經濟格局下的潛在贏家。

隨著台股指數創下24,482點的歷史高點，投資人開始居高思危，近期盤面資金輪動快速，也越來越多利空無感、利多出盡的不理性反應。面對這樣的盤勢，野村優質基金經理人陳茹婷表示，我們不建議投資人過度關注短期議題，更應該放眼長線高機率發生的利多。目前來看，2026、2027年台股仍具備明確成長動能，AI在更多ASIC需求開出下成長性明確，而非AI的消費性電子有機會受惠AI應用與降息，攜手AI共同推升大盤向上攻堅。

另一方面，通膨率與失業率顯示美國已具備降息條件，無論9月是否降息，其實降息只是時間早晚問題。對比歐元區，美國利率高出2%以上，更是為連續降息鋪好道路。若年底前僅降息1-2碼，明年則有機會擴大至4-6碼，搭配基本面復甦，有望挹注行情再度噴出。當然若投資人真擔心短線盤勢過熱，也可選擇適度獲利了結，但建議仍應保留至少七成持股，以參與明後年的多頭行情。

陳茹婷指出，有鑑於AI產業趨勢相當明確，中長線關注標的仍為AI Server、散熱模組、備援電池（BBU）、電源模組（Power）、CCL、PCB、滑軌、摺疊手機軸承、半導體先進製程相關、ASIC等。野村優質基金擅長打包現在與未來的企業贏家，發掘隱藏於台灣各角落的隱形冠軍企業，以及布局高成長趨勢產業、各式次產業龍頭為持股核心，同時納入業績能見度達兩年的中小型非龍頭股進入衛星部位，創造更大投資效益，讓投資者輕鬆參與台股成長契機。

張繼文說，台股過去九次微笑曲線中，有7次回前高，平均花費22個月，足見台股是適合定期定額的好市場。此外，根據歷史回測，透過定期定額扣款加權指數，不只高機率打敗大盤，且繳出更亮眼績效，顯現出台股是微笑曲線投資最佳典範。透過定期定額*扣款台股，以分批進場方式分散價格的風險，長期而言正報酬機率高。陳茹婷表示，台股長期向上趨勢明確，AI長期成長性仍優於其他產業，建議投資人不妨透過定期定額把握AI長攻行情。