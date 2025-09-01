美國用油需求強勁 油價低檔有撐

街口投信整理，根據EIA最新數據顯示，截至8月22日當週為止，美國戰略石油儲備（SPR）原油庫存增加80萬桶，達到4億420萬桶。汽油庫存則是下降206萬桶，而汽油庫存比去年同期的平均值低1%，同時餾分油庫存也下降148.8萬桶，較五年平均值低了13%。此外，由於市場需求上升，上周美國原油庫存、汽油和餾分油庫存均有所下降。

美國能源資訊EIA公布的最新數據顯示，截至8月22日當週為止，美國原油庫存減少240萬桶，來到4億1,830萬桶，高於路透社調查預期的減少190萬桶。普萊斯期貨集團高級分析師菲爾·弗林表示，美國汽油需求數據具有支撐作用，表明人們正準備在勞動節週末出行。這是夏季駕車高峰期，也是夏季汽油混合燃料的最後一次熱銷。

有市場消息人士向路透社透露，俄羅斯波羅的海的烏斯季盧加港的燃料裝載和天然氣處理綜合設施在烏克蘭大規模無人機襲擊中受損，可能需要數月時間才能修復。烏斯季盧加是俄羅斯原油和燃料的主要出口樞紐之一，擁有三個加工裝置，將穩定的凝析油提煉成輕質和重質石腦油、航空燃料、燃料油和柴油。

路透社報導，有交易商表示，9月份俄羅斯對印度的石油出口預計將會增加，因為印度政府無視美國針對印度的懲罰性關稅。三位參與對印度石油銷售的貿易消息人士表示，印度煉油商將在9月將俄羅斯石油採購量增加10%至20%，即每天增加15萬至30萬桶。里昂證券（CLSA）在一份報告中預測，除非實施全球禁令，否則印度「停止俄羅斯進口的可能性很低」；不過，如果印度停止進口俄羅斯原油，其連鎖反應可能導致全球原油供應量減少約每日100萬桶，並導致全球油價短期內飆升至每桶近100美元。