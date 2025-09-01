本周七檔除息 ETF 年化配息率最高近8% 股債高息王9／1最後上車日

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年9月第一周七檔除息ETF。(資料來源：CMoney)
2025年9月第一周七檔除息ETF。(資料來源：CMoney)

本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共七檔，這七檔都是月配型ETF，其中，群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王，同時也是本周ETF高息王；而群益00946則以7.09%拿下股票ETF最高年化配息率，這兩檔都是在9月2日除息，欲參與除息的投資人，要留意須於9月1日收盤前買進。

財富管理專家表示，觀察這七檔將除息的ETF8月績效表現，當中以群益科技高息成長上漲8.41%表現最佳，彰顯出科技高息ETF的跟漲抗震特性。據了解，群益科技高息成長第14次最新公告配息從上一次每單位的0.025元上調至0.058元，掛牌以來已連續14次配息，且先前13次都完成填息任務，讓投資人息利雙收，最值得投資人留意投資契機。

隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。群益00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，也是值得關注。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，台股後市來看，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能。隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間的優勢。

