台股開跌89點、力守24,000點 台積電下跌10元開1,150元

台股今（1）日開盤指數下跌89.73點，開盤指數為24,143.37點。台積電（2330）開盤價1,150元，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數過高拉回收小黑，均線偏多架構雖未遭逆轉，但負面訊息持續考驗短多信心，預期短線仍以技術面調整為主。中小股相對有空間，續以熱門股依技術面汰弱留強短線因應。

操作題材可留意： 輝達矽光子產品挹注概念股多頭火力，輝達近日在Hot Chips大會展示Spectrum-X矽光子晶片，宣告其商用化時程即將到來，根據規劃Spectrum-X 交換器將在明(2026)年下半年問世，另Quantum-X交換器會在明年上半年先推出，預期將帶動矽光子滲透率加速提升，為概念股挹注多頭火力。

上周五（8/29）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,544.88點，下跌92.02點、跌幅0.2%；S&P500指數下跌0.64%；那斯達克指數下跌1.15%；費半指數下跌3.15%。台積電ADR跌3.11%，較台北交易溢價%。

受人工智慧（AI）概念股拖累，美國股市上周五自歷史新高回落。本周公布的8月就業報告，將成為美股能否守住歷史新高的重大關卡。輝達（NVIDIA）本周對中國大陸銷售前景釋出變數，上周五大跌3.4%，連跌三天且愈跌愈重，周線跌2.1%，為5月以來最大單周跌幅。

三大法人上周五集中市場合計賣超86.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超86.3億元，投信賣超3.3億元，自營商（自行買賣）買超4.4億元，自營商（避險）賣超1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少969口至694口，其中，外資淨空單增加222口至26,309口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,626口至2,467口。

選擇權未平倉量部分，08月F5大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11上升至1.32。VIX指數下降1.05至19.65。外資台指期買權淨金額0.27億元 ; 賣權淨金額-0.1億元。整體選擇權籌碼面偏多。