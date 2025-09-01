快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

永豐投顧：台股趨勢可望繼續前進 關注投信轉進探針股卡等零組件

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，台股8月經歷短暫卻幅度大的調整，同時出現過去罕見的大量，前者顯示股價水準經歷四個月的上漲，已經累積相當大的價差；後者則相應於漲幅，投資人籌碼浮動，願意獲利出場的人變多。然而台股8月K線仍是繼續拉出長紅，甚至在8月20日長黑後不到一週多方就收復失土，完全吞噬長黑K，顯示多方陣營信心堅定，台股的趨勢可望繼續前進。

永豐投顧指出，所謂趨勢，是指台股月K線呈現的多頭方向，在之前的分析中已經指出，台股7月上漲1,286點後，台股轉多的跡象愈發明顯，而台股8月再漲，不管是月KD或是月MACD等常用的技術指標，都顯示多方趨勢。觀察2009年以來的股市表現，月KD出現交叉轉多訊號後股價平均有九個月的上漲期，而這次月KD訊號出現時間是6月，由此起算，應該可以到2026年2月，而此種推估恰涵蓋今年第4季，亦即有銜接第4季樂觀期待的可能。

八月個股漲跌幅度排行可以發現許多生技股、國防軍工等類股，象徵漲勢熱度擴散，有利於股市繼續前進，不過，8月台股的變化也很明顯，就是許多中小型股票爆量上漲，而且漲幅驚人，對於投資人具有致命的吸引力。追逐熱點需要承擔較高的風險，一旦市況轉冷，常常套牢，而且就算攻勢再起，能否解套也是機率各半，所以還是基本面選股較穩妥。

基本面選股，可以參考法人的動向。從8月中以後投信個股買賣超金額排行，投信偏好有轉向探針卡等零件的方向，投資人可以尋找這些股票之中量能穩定者，把握切入機會。

KD 台股

延伸閱讀

美股收低 法人：台股關注蘋果新機、半導體展

台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

一周盤前股市解析／蘋概、軍工 題材熱炒

相關新聞

台股開跌89點、力守24,000點 台積電下跌10元開1,150元

台股今（1）日開盤指數下跌89.73點，開盤指數為24,143.37點。台積電（2330）開盤價1,150元，下跌10元...

台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

台股9月行情在上市櫃公司8月營收有望交出亮麗成績單等各項利多發酵下，包括凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等十大...

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

儘管台股9月在各項利多紛呈下，指數上攻25,000點機率大，惟各市場名師提醒，投資人在樂觀之餘，仍宜謹慎看待台股「9月魔...

一周盤前股市解析／蘋概、軍工 題材熱炒

台股上周五（29日）受到美股上漲激勵，向上跳空202點開盤後，快速上衝至最高24,570點、再創歷史新高，各族群漲多跌少...

投資AI鏈 別盲目追高

輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場...

就市論勢／PCB、記憶體、CCL 聚光

台灣7月外銷訂單金額達576.4億美元，年增15.2%，連續六個月正成長。在AI需求及資本投資推升之下，上半年經濟呈現高檔表現，第2季GDP年增率達8.01%，主計總處樂觀上修台灣2025全年實質GDP年增率至4.45%，較5月預測值提高1.35個百分點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。