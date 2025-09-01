永豐投顧：台股趨勢可望繼續前進 關注投信轉進探針股卡等零組件

永豐投顧表示，台股8月經歷短暫卻幅度大的調整，同時出現過去罕見的大量，前者顯示股價水準經歷四個月的上漲，已經累積相當大的價差；後者則相應於漲幅，投資人籌碼浮動，願意獲利出場的人變多。然而台股8月K線仍是繼續拉出長紅，甚至在8月20日長黑後不到一週多方就收復失土，完全吞噬長黑K，顯示多方陣營信心堅定，台股的趨勢可望繼續前進。

永豐投顧指出，所謂趨勢，是指台股月K線呈現的多頭方向，在之前的分析中已經指出，台股7月上漲1,286點後，台股轉多的跡象愈發明顯，而台股8月再漲，不管是月KD或是月MACD等常用的技術指標，都顯示多方趨勢。觀察2009年以來的股市表現，月KD出現交叉轉多訊號後股價平均有九個月的上漲期，而這次月KD訊號出現時間是6月，由此起算，應該可以到2026年2月，而此種推估恰涵蓋今年第4季，亦即有銜接第4季樂觀期待的可能。

八月個股漲跌幅度排行可以發現許多生技股、國防軍工等類股，象徵漲勢熱度擴散，有利於股市繼續前進，不過，8月台股的變化也很明顯，就是許多中小型股票爆量上漲，而且漲幅驚人，對於投資人具有致命的吸引力。追逐熱點需要承擔較高的風險，一旦市況轉冷，常常套牢，而且就算攻勢再起，能否解套也是機率各半，所以還是基本面選股較穩妥。

基本面選股，可以參考法人的動向。從8月中以後投信個股買賣超金額排行，投信偏好有轉向探針卡等零件的方向，投資人可以尋找這些股票之中量能穩定者，把握切入機會。