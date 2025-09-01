航太暨國防展來了！軍工 ETF 00965 還能繼續衝新高？

台灣國防預算規劃9.495億元歷史新高，2030年前更將達 GDP5%，點火軍工股表現，8月29日台船（2208）、漢翔（2634）大漲，龍德造船（6753）、晟田（4541）漲停，國內唯一軍工 ETF 元大航太防衛科技（00965）同步改寫股價新高。

全球軍工股大漲，元大航太防衛科技（00965）在主題型ETF 一支獨秀，今年以來漲幅達 44.3%，大幅領先追蹤美股三大指數ETF富邦NASDAQ（00662）的3.8%、元大 S&P500（00646）的2.4%，以及國泰美國道瓊（00668）的0.1%。

法人分析，這波從歐洲、日韓再到台灣的軍工股大爆發，背後動力就是各國軍費預算相繼增加。除了台灣積極推動國防自主，歐洲也宣布四年內投入約8,000億歐元的武裝歐洲計劃；美國則由川普宣布，2026年國防預算上看1兆美元。

在全球國家政府作為買家的強勁推動力下，軍備擴張加上AI 升級需求紅利，今年9月將舉辦的2025年台北國際航太暨國防工業展，不僅規模大幅提升，更是直接以「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」、「無人未來」四大AI科技相關趨勢主題，長線利多湧現。

法人分析。軍工相關ETF股價屢創新高，反映全新投資趨勢成形，成為科技股外不同的成長型投資選擇。國防產業本身具有訂單來自政府，打入供應鏈後護城河廣大等優勢，近期搭上軍備需求擴增與 AI 技術革新，在雙紅利的推動下預計將大幅受惠。