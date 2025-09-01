快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

美股收低 法人：台股關注蘋果新機、半導體展

中央社／ 台北1日電

美股8月29日主要指數下跌，因投資人觀望本週將出爐的關鍵就業數據，台積電ADR下跌3.11%，輝達跌3.34%。法人指出，9月蘋果公司將發布新iPhone系列，台灣將舉辦國際半導體展、台北航太暨國防展，皆是台股關注焦點，牽動資金走向。

另外，美國非農就業報告（NFP）將於5日公布，投顧指出，此為聯準會9月利率決策前的重要觀察。

道瓊工業指數8月29日下滑92.02點或0.2%，以45544.88點作，標準普爾500指數下跌41.60點或0.64%，收6460.26點；那斯達克指數挫跌249.61點或1.15%，收21455.55點，費城半導體指數下滑184.114點或3.15%，收5668.938點。

台股8月29日跌3.35點，收在24233.1點，成交值新台幣4646.46億元。三大法人合計賣超85.92億元，其中外資及陸資賣超86.35億元、自營商買超3.34億元、投信賣超2.91億元。

外資賣超前10名以5檔金融股最多，賣超前3名包括面板雙虎群創、友達，依序為群創、中信金、友達、第一金、富邦金、南亞、凱基金、台泥、欣興、台新金。

