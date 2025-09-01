美股收低 法人：台股關注蘋果新機、半導體展
美股8月29日主要指數下跌，因投資人觀望本週將出爐的關鍵就業數據，台積電ADR下跌3.11%，輝達跌3.34%。法人指出，9月蘋果公司將發布新iPhone系列，台灣將舉辦國際半導體展、台北航太暨國防展，皆是台股關注焦點，牽動資金走向。
另外，美國非農就業報告（NFP）將於5日公布，投顧指出，此為聯準會9月利率決策前的重要觀察。
道瓊工業指數8月29日下滑92.02點或0.2%，以45544.88點作，標準普爾500指數下跌41.60點或0.64%，收6460.26點；那斯達克指數挫跌249.61點或1.15%，收21455.55點，費城半導體指數下滑184.114點或3.15%，收5668.938點。
台股8月29日跌3.35點，收在24233.1點，成交值新台幣4646.46億元。三大法人合計賣超85.92億元，其中外資及陸資賣超86.35億元、自營商買超3.34億元、投信賣超2.91億元。
外資賣超前10名以5檔金融股最多，賣超前3名包括面板雙虎群創、友達，依序為群創、中信金、友達、第一金、富邦金、南亞、凱基金、台泥、欣興、台新金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言