台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

台股9月行情在上市櫃公司8月營收有望交出亮麗成績單等各項利多發酵下，包括凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等十大市場名師均預期，指數將向25,000點叩關，先進製程、散熱等AI族群仍將是盤面主流。

時序邁入第3季的最後一個月，各證券投顧紛紛提出對9月行情的最新看法。統整包括凱基、富邦、永豐、台新、元富、兆豐、第一金、華南、群益、統一等十大投顧董總的看法，均對9月行情正向樂觀，預估指數將上看25,000點，尤以統一投顧總經理廖婉婷預期將挑戰25,600點最樂觀。

各市場名師對9月台股持續正向的理由，主因各利多題材發酵，如10日上市櫃公司將公布亮麗的8月營收，同日凌晨，蘋果也將召開秋季新品發表會，包括首款超輕薄手機iPhone 17 Air亮相，加上國際半導體展也在同一天登場，科技股利多可望連發。

另外，17日Meta的年度開發者大會，將發表首款搭載螢幕的消費級AI眼鏡；18日凌晨聯準會將宣布最新利率決議，市場預期將降息1碼、全年2碼，將強化市場對於風險性資產的偏好；18日還有航太及國防展登場，可望有無人機標案或接單訊息釋出。

朱晏民、陳奕光等表示，以台積（2330）7月營收交出同期新高的好成績來看，由於其扮演AI供應鏈最上游晶片供應者角色，中下游組裝、伺服器、散熱、PCB等AI供應鏈8月營收表現可期，有望帶動上市櫃公司8月營收再創佳績，推升指數高點有望落在24,500點至25,000點間。