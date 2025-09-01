一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

儘管台股9月在各項利多紛呈下，指數上攻25,000點機率大，惟各市場名師提醒，投資人在樂觀之餘，仍宜謹慎看待台股「9月魔咒」。

根據統計資料，台股過去五年9月行情全數以下跌作收；若將時間拉長至十年，也有七年的9月行情走跌，下跌機率高達七成，是一整年最會下跌的月分，「9月魔咒」的說法因此不脛而走。

為避免今年行情再度出現「9月魔咒」，分析師認為，技術面上，短多需力守前波跳空缺口24,071點至24,108點，若失守，但仍能守住8月20日逾5,400億元大量區的底部23,620點時，多方還可保有反撲空間。

美股上周五（29日）收黑，尤其客製化AI晶片巨頭邁威爾（Marvell）重挫，AI股倒成一片，台積電（2330）ADR、輝達等都大跌逾3%，使得今日台股恐將承壓，市場再度盛傳台股恐將出現「9月魔咒」的說法。

法人機構分析，美股上周五下跌的原因，主要在於邁威爾財測不如預期，拖累股價重挫18.6%，連帶費城半導體指數、輝達、台積電ADR、超微等AI指標股同步大跌逾3%，台指期夜盤也大跌207點、收24,061點，預期為台股今日走勢帶來壓力。