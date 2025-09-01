快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

儘管台股9月在各項利多紛呈下，指數上攻25,000點機率大，惟各市場名師提醒，投資人在樂觀之餘，仍宜謹慎看待台股「9月魔咒」。

根據統計資料，台股過去五年9月行情全數以下跌作收；若將時間拉長至十年，也有七年的9月行情走跌，下跌機率高達七成，是一整年最會下跌的月分，「9月魔咒」的說法因此不脛而走。

為避免今年行情再度出現「9月魔咒」，分析師認為，技術面上，短多需力守前波跳空缺口24,071點至24,108點，若失守，但仍能守住8月20日逾5,400億元大量區的底部23,620點時，多方還可保有反撲空間。

美股上周五（29日）收黑，尤其客製化AI晶片巨頭邁威爾（Marvell）重挫，AI股倒成一片，台積電（2330）ADR、輝達等都大跌逾3%，使得今日台股恐將承壓，市場再度盛傳台股恐將出現「9月魔咒」的說法。

法人機構分析，美股上周五下跌的原因，主要在於邁威爾財測不如預期，拖累股價重挫18.6%，連帶費城半導體指數、輝達、台積電ADR、超微等AI指標股同步大跌逾3%，台指期夜盤也大跌207點、收24,061點，預期為台股今日走勢帶來壓力。

台股 台積電

延伸閱讀

台股周線收紅、月線連四紅 美核心PCE符合預期 多頭本周再戰

4大公股金控增持台積電 帳面豐收

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

美股高檔回落 下月挑戰大…市場關注8月就業報告

相關新聞

台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

台股9月行情在上市櫃公司8月營收有望交出亮麗成績單等各項利多發酵下，包括凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光等十大...

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

儘管台股9月在各項利多紛呈下，指數上攻25,000點機率大，惟各市場名師提醒，投資人在樂觀之餘，仍宜謹慎看待台股「9月魔...

投資AI鏈 別盲目追高

輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場...

金控填息牛步 僅3家完成…存股族需評估2因素

七、八月是金控除權息旺季，但今年金控股填權息表現冷清，十三家上市金控中，至今僅富邦金、玉山金與國票金完成填息，兆豐金則是...

一周盤前股市解析／蘋概、軍工 題材熱炒

台股上周五（29日）受到美股上漲激勵，向上跳空202點開盤後，快速上衝至最高24,570點、再創歷史新高，各族群漲多跌少...

就市論勢／PCB、記憶體、CCL 聚光

台灣7月外銷訂單金額達576.4億美元，年增15.2%，連續六個月正成長。在AI需求及資本投資推升之下，上半年經濟呈現高檔表現，第2季GDP年增率達8.01%，主計總處樂觀上修台灣2025全年實質GDP年增率至4.45%，較5月預測值提高1.35個百分點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。