一周盤前股市解析／蘋概、軍工 題材熱炒

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（29日）受到美股上漲激勵，向上跳空202點開盤後，快速上衝至最高24,570點、再創歷史新高，各族群漲多跌少，電子零組件、通信、生技、化工等族群相對較強，但隨即漲幅收斂，高檔震盪整理後，終場由紅翻黑、下跌3點、以24,233點作收，持續守穩月線。

統一投顧協理陳晏平表示，美國最新公布的第2季GDP優於市場預期，市場關注接下來將公布的就業等數據，藉以做為聯準會9月降息的線索。

台股9月有蘋果新機發表會、台積電（2330）中科1.4奈米提前動工，半導體與國防展等利多題材，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜認為，輝達公布的全新Jetson Thor機器人運算平台，相關台廠股價依舊強勢，預期台灣加權指數短暫反應輝達財報後，後勢將持續往上攻堅，AI相關概念股、台積電供應鏈、軍工股仍可偏多操作。

個股方面，近期相對看好的以傳產類股為主，如士電與美利達等傳產股均給予「強力買進」評級；和泰車及現觀科則都建議「買進」。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股站穩所有均線之上，維持多頭排列格局，整體仍屬震盪盤堅格局，近期櫃買指數表現優於加權，資金持續在中小型個股持續尋找題材與機會，輪漲態勢不變，維持選股不選市策略。

不過由於輪動快速，操作上靈活度或耐心度不可少，後續則關注9月中的聯準會動態，族群上，電子留意半導體設備耗材、PCB上游缺料、光通訊、AI伺服器，傳產則是由航太軍工領軍。

台灣7月外銷訂單金額達576.4億美元，年增15.2%，連續六個月正成長。在AI需求及資本投資推升之下，上半年經濟呈現高檔表現，第2季GDP年增率達8.01%，主計總處樂觀上修台灣2025全年實質GDP年增率至4.45%，較5月預測值提高1.35個百分點。

