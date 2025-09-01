快訊

「熱帶擾動」東北大迴轉恐成颱 今午後雷雨範圍擴大防冰雹

投資AI鏈 別盲目追高

經濟日報／ 梁彥平
輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場的不確定性懸而未決，引發市場對AI需求動能的疑慮。 路透
輝達（NVIDIA）財報穩健但指引欠缺驚喜，無法滿足市場對其高漲股價所寄予的期待，且資料中心營收低於預期、與中國大陸市場的不確定性懸而未決，引發市場對AI需求動能的疑慮，致使原本樂觀的投資情緒轉趨謹慎，輝達股價走勢疲弱亦連帶壓抑AI重量級電子權值股表現。

所幸，輝達仍維持每年推出新晶片的節奏，市場關注焦點從GB300加速轉向明年Rubin的布局，顯示AI基建藍圖持續擴張。台股資金高度集中於AI供應鏈族群，在AI光環簇擁下刷新歷史新高，只要AI產業長期展望正向，台股長多的格局仍將維持不墜。

AI領頭羊輝達股價屢創新高，市場對於AI是否進入泡沫階段的爭論再度升溫，對AI前景過度樂觀的示警也讓投資人持續加碼的信心動搖。

然而，輝達不斷推進新一代運算架構並成功量產關鍵晶片，不僅展現其技術領先地位，更提供高複雜度的整合解決方案，強調產品在各大雲端平台的普及性，鞏固其在資料中心轉型階段的核心角色，也使其成為雲端巨頭難以替代的關鍵夥伴。

因此，AI題材已然成為台股企業獲利表現的分水嶺，不僅凸顯AI應用對企業營運結構的重塑，也反映資金與市場關注度正加速向具備AI技術能力與成長潛力的族群靠攏。隨著AI需求持續擴張，產業結構分化趨勢恐將進一步加劇。

台股第2季企業財報的亮點與隱憂並陳，受到新台幣匯率升值影響，多數企業面臨匯損壓力並侵蝕獲利。然而，具備AI題材的公司則逆勢突圍，營運動能強勁成為市場焦點。

相對地，未能切入AI供應鏈或缺乏相關訂單的企業，獲利表現普遍疲弱，尤以傳統產業淡季效應更顯低迷也加劇營運挑戰。目前盤面主流族群受惠於AI材料與技術規格全面升級，相關個股股價頻創新高，法人資金持續湧入並同步上修目標價，進一步凸顯市場對缺貨緊張與漲價題材的熱度不減。

台美對等關稅談判結果對台股多空風向仍是重中之重，此外，AI主流股投資評價已提前反映至明年持續上修的樂觀展望，市場對其基本面能否跟上「本夢比」的高度期待成為關鍵。投資人操作宜審慎評估個股於AI供應鏈中的實質定位與長期競爭優勢，避免因題材熱度而盲目追高，或陷入「FOMO」（害怕錯過）情緒驅動的追價行為。

（作者是世新大學財金系副教授）

AI 台股 輝達

