快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

大和資本點讚CCL產業 「這兩檔」供應鏈最看好

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
半導體示意圖。圖／AI生成
半導體示意圖。圖／AI生成

大和資本於「銅箔基板產業」報告中指出，持續的人工智慧（AI）需求與CCL規格升級，預計將推動出貨量、價格與毛利率上的全面成長，並且在HVLP與玻纖上游瓶頸，將在2026年重塑AI用CCL供應商競爭格局。因此大和首度給予整體產業「買進」評級，台廠供應鏈中，同樣看好台光電（2383）、台燿（6274）。

目標價方面，大和資本將台光電目標價從1,225元上調至1,440元，而台燿則是維持390元，而聯茂（6213）相對保守，給予「中立」評等，目標價123元。

大和資本說，過去前五大CCL製造商獲利預測在過去幾個月已被上調，主要受到來自ASIC，其中主要來自於亞馬遜（AWS）。與此同時，資料傳輸速率需求的提升正在推動結構性規格升級，市場持續上調2025年至2026年的獲利預測，反映出對製造商獲利前景的信心日益增強。

大和資本預估，整體AI晶片2026年出貨量年增32%，是最主要推升CCL產業的動能，其中除GPU相關動能持續強勁，ASIC專案放量將對需求量有更顯著的推升，主因下一代AI晶片複雜度增加，較多層數的PCB架構下良率可能下滑。此趨勢也導致更大的產能消耗，推升額外成長機會。

AI 台燿 台光電 銅箔基板

延伸閱讀

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

兩大千金除息兩樣情！川湖填息達陣再戰3千關、台光電高檔翻黑陷貼息

AI鏈六強 法人挺

ASIC供應鏈 營運熱轉

相關新聞

台股創高點「日均量4707億」、輝達釋利多 本周聚焦AI

上周五台股開盤後不久再創歷史新高價24570.15點，雖收盤指數由紅翻黑，終場收在24233.1點，微幅下跌3.35點。...

台股周線收紅、月線連四紅 美核心PCE符合預期 多頭本周再戰

加權指數上周五下跌3點，收在24,233點，成交量約4,783億元。籌碼面部分，三大法人賣超86.3億元，其中外資現貨賣...

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後...

金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

本周將有兩家金控與兩家銀行股接力召開法說會，包括凱基金、第一金，銀行股則有遠東銀行、臺企銀，除將公布上半年收益與財務指標...

世芯除息秀 市場期待

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯將於2日除息，擬配發每股現金股利36.47896285元。該公司今年下半年營運展...

AI題材持續發酵！台股後市多頭可期 法人這樣分析

台股29日受到美股再創新高提振，早盤開高，隨後維持高檔震盪，盤中更一度改寫歷史盤中新高，但也因指數來到新高後，難免面臨調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。