台股創高點「日均量4707億」、輝達釋利多 本周聚焦AI

上周五台股開盤後不久再創歷史新高價24570.15點，雖收盤指數由紅翻黑，終場收在24233.1點，微幅下跌3.35點。但加權指數周漲幅1.97%，上漲468.63點，平均日均量4707.9億元。法人認為，輝達財報依舊亮眼，台股市場仍聚焦AI概念。

三大法人合計買超47.18億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達公布第二季財報數據，表現依舊亮眼。此外，輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利等，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映出AI趨勢仍為市場投資主軸，亦為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。

廖炳焜說，受惠於AI的蓬勃成長，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，台灣出口占比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高。

在投資布局上，廖炳焜建議，科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。

永豐投顧則分析， 可留意接下來 SEMICON Taiwan 2025將在9月10日登場，匯聚超過200位國內外產業領袖，聚焦AI晶片、先進封裝、3DIC、矽光子等前沿技術，並探討半導體供應鏈安全、綠色製造和地緣戰略挑戰，展現台灣在全球半導體產業鏈的關鍵角色。