快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

台股創高點「日均量4707億」、輝達釋利多 本周聚焦AI

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
輝達財報表現佳，法人：台股本周聚焦AI。圖／本報資料照片
輝達財報表現佳，法人：台股本周聚焦AI。圖／本報資料照片

上周五台股開盤後不久再創歷史新高價24570.15點，雖收盤指數由紅翻黑，終場收在24233.1點，微幅下跌3.35點。但加權指數周漲幅1.97%，上漲468.63點，平均日均量4707.9億元。法人認為，輝達財報依舊亮眼，台股市場仍聚焦AI概念。

三大法人合計買超47.18億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達公布第二季財報數據，表現依舊亮眼。此外，輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利等，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映出AI趨勢仍為市場投資主軸，亦為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。

廖炳焜說，受惠於AI的蓬勃成長，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，台灣出口占比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高。

在投資布局上，廖炳焜建議，科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。

永豐投顧則分析， 可留意接下來 SEMICON Taiwan 2025將在9月10日登場，匯聚超過200位國內外產業領袖，聚焦AI晶片、先進封裝、3DIC、矽光子等前沿技術，並探討半導體供應鏈安全、綠色製造和地緣戰略挑戰，展現台灣在全球半導體產業鏈的關鍵角色。

AI 輝達 台股

延伸閱讀

台股周線收紅、月線連四紅 美核心PCE符合預期 多頭本周再戰

機器人新大腦 新標的股IPC、電源崛起 研華被嚴重低估 台達電上看千元

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

美股高檔回落 下月挑戰大…市場關注8月就業報告

相關新聞

台股創高點「日均量4707億」、輝達釋利多 本周聚焦AI

上周五台股開盤後不久再創歷史新高價24570.15點，雖收盤指數由紅翻黑，終場收在24233.1點，微幅下跌3.35點。...

大和資本點讚CCL產業 「這兩檔」供應鏈最看好

大和資本於「銅箔基板產業」報告中指出，持續的人工智慧（AI）需求與CCL規格升級，預計將推動出貨量、價格與毛利率上的全面...

台股周線收紅、月線連四紅 美核心PCE符合預期 多頭本周再戰

加權指數上周五下跌3點，收在24,233點，成交量約4,783億元。籌碼面部分，三大法人賣超86.3億元，其中外資現貨賣...

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後...

金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

本周將有兩家金控與兩家銀行股接力召開法說會，包括凱基金、第一金，銀行股則有遠東銀行、臺企銀，除將公布上半年收益與財務指標...

世芯除息秀 市場期待

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯將於2日除息，擬配發每股現金股利36.47896285元。該公司今年下半年營運展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。