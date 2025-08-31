台股周線收紅、月線連四紅 美核心 PCE 符合預期 多頭本周再戰

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五下跌3點，收在24,233點，成交量約4,783億元。籌碼面部分，三大法人賣超86.3億元，其中外資現貨賣超86.3億元，期貨淨空單增加222口至26,309口，投信賣超3.3億元，自營商買超3.3億元。台股上周上漲468點、漲幅1.9%，8月上漲690點、漲幅2.9%，月線則是連四月收紅。

永豐期貨指出，29日台股早盤受美股再創新高激勵跳空開高，但由於周五選擇權結算，盤中賣壓出籠空方力道占優，最終指數回落收黑，顯示短線多頭心態並不穩定。消息面上，美國第2季GDP經修正後年化成長3.3%，高於預期的3%，反映消費支出與企業投資仍強，證明即便在關稅與外部不確定性環境下，美國經濟依然展現韌性，這也直接推動美股創新高。問題在於數據強勁意味著聯準會短期內沒有急迫降息需求，市場對9月甚至年底降息的預期明顯降溫，資金面壓力使得台股上周五缺乏續航力。

晚間市場焦點轉向美國7月PCE物價指數，美國商務部經濟分析局29日公布核心PCE年增率2.9%，普遍符合預估，市場認為應不至於影響聯準會9月的降息。

永豐期貨分析，不過從長線來看，美國經濟沒有陷入衰退反而維持擴張，這是一項正面訊號，代表資本市場的基本面支撐仍在，市場將轉向檢視企業獲利與產業趨勢的實質表現。整體而言，上周五台股的回檔更多屬於技術面與籌碼面壓力，而非基本面惡化，關鍵在於PCE數據符合市場耐受度，由於數據符合預期，本周台股仍有機會重新嘗試反彈。

降息 台股 美國經濟

