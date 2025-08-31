台股8月上漲690點月K連4紅 法人：9月最大變數是降息

台股上週五盤中再度創下歷史新高，終場集中市場指數收在24233.10點，整個8月上漲690.58點，月K連4紅。法人看台股多方陣營信心堅定，且量能升級、籌碼成功換手，進入9月有望延續多頭氣勢，最大變數是降息。

永豐金投顧回顧，8月台股持續受到川普政策干擾，波動劇烈，但多頭防線穩步推進，籌碼成功換手。雖然輝達財報公布後股價出現回檔，但觀察輝達的營收與毛利率展望仍優於預期，AI發展方興未艾，晶片競爭者尚未出現，股價調整僅是股市常態。

進入9月，永豐金投顧表示，9月17日FOMC（聯邦公開市場委員會）會議將是頭號焦點，目前市場普遍預期聯準會（FED）將降息。永豐金投顧沙盤推演，預期心理下，即使FED真的如預期降息，市場可能出現短線利多出盡，不過從長線來看，在AI熱潮及對2026年樂觀展望下，看好股市震盪後仍有望延續上漲趨勢。

9月其他重要活動還包括「SEMICON Taiwan 2025」半導體展將於9月10日至12日登場，9月18日至20日則有「台北國際航太暨國防工業展」，半導體和軍工族群有望受惠題材熱炒。

另外蘋果即將於美國時間9月9日舉行「AweDropping」新品發表會，市場預料推出iPhone17手機系列等新品，有望激勵蘋概供應鏈表現。