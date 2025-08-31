快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

聽新聞
0:00 / 0:00

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後市，調升最新目標價，有利「輝達概念股」業績，台達電（2308）、勤誠（8210）等13檔獲得外資力挺，股價強勢攀升、點燃市場吸金效應，有望成為9月後市多頭焦點。

大摩、小摩均表態看好輝達後市，大摩將輝達目標股價上調至210美元、小摩則上調至215美元。法人指出，外資兩大投行一致正面評價，有助鞏固市場對 AI 產業鏈的樂觀氛圍，帶動台廠供應鏈看俏。

展望後市，大摩、小摩均表示，預估輝達未來12個月訂單能見度仍遠高於供應能力，其中，H20 GPU有望在第3季為營收額外貢獻20億至50億美元，甚至有更高的上行空間。

進一步觀察對台灣供應鏈影響，由於GB300量產進度符合預期，帶動台積電4奈米與CoWoS-L稼動率維持高檔，Rubin晶片量產時程亦未遞延，網通業務客戶導入順利。因此，法人對台灣供應鏈維持正面看法，涵蓋京元電子、日月光投控、奇鋐、晟銘電、廣達等。

檢視輝達供應鏈中，近期獲得外資法人按讚，且近三個月股價強勢個股，包括台達電、勤誠、京元電子、欣興、鴻海、光寶科、緯穎等，股價紛紛大漲20%以上。

台達電近三個月飆漲90.1%。大摩預估台達電今年第3季營收將季增高個位數百分比，成長動能主要來自AI伺服器電源供應等。展望後市，800V HVDC 電力解決方案仍在開發中，目標於2026年中推出，長期發展趨勢可期。

勤誠近三個月強漲88.2%。高盛指出，隨著ASIC架構AI伺服器需求上升，勤誠在伺服器機殼設計、客製化與即時服務方面具領導地位，並持續分散生產據點，有助深化在美國與中國雲端服務業者市場的滲透率，將勤誠目標價由609元大升至787元。


延伸閱讀

高盛看好先進封裝測試設備後市 弘塑、萬潤、旺矽聚光

AI晶片戰 輝達+台積電攻占2奈米 台廠供應鏈雨露均霑

勤誠 輝達 台達電

延伸閱讀

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

業界推測鴻海、廣達是輝達最大客戶 上季合計貢獻39%營收

緯穎、勤誠 選逾90天

美股早盤／四大指數盡墨…陸傳自研晶片有望填缺口 輝達挫逾3%

相關新聞

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後...

金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

本周將有兩家金控與兩家銀行股接力召開法說會，包括凱基金、第一金，銀行股則有遠東銀行、臺企銀，除將公布上半年收益與財務指標...

世芯除息秀 市場期待

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯將於2日除息，擬配發每股現金股利36.47896285元。該公司今年下半年營運展...

AI題材持續發酵！台股後市多頭可期 法人這樣分析

台股29日受到美股再創新高提振，早盤開高，隨後維持高檔震盪，盤中更一度改寫歷史盤中新高，但也因指數來到新高後，難免面臨調...

蘋果新機、半導體展將登場 台股9月關注焦點

美股29日主要指數下跌，投資人靜待下週出爐的關鍵就業數據，及其他反映經濟體質的指標。法人指出，9月蘋果（Apple）將發...

AI龍頭財報行情失靈 台股軟腳 失望賣壓出籠

輝達財報行情失靈，加上美國財長貝森特示警全球99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，引發三大法人昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。