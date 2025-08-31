外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後市，調升最新目標價，有利「輝達概念股」業績，台達電（2308）、勤誠（8210）等13檔獲得外資力挺，股價強勢攀升、點燃市場吸金效應，有望成為9月後市多頭焦點。

大摩、小摩均表態看好輝達後市，大摩將輝達目標股價上調至210美元、小摩則上調至215美元。法人指出，外資兩大投行一致正面評價，有助鞏固市場對 AI 產業鏈的樂觀氛圍，帶動台廠供應鏈看俏。

展望後市，大摩、小摩均表示，預估輝達未來12個月訂單能見度仍遠高於供應能力，其中，H20 GPU有望在第3季為營收額外貢獻20億至50億美元，甚至有更高的上行空間。

進一步觀察對台灣供應鏈影響，由於GB300量產進度符合預期，帶動台積電4奈米與CoWoS-L稼動率維持高檔，Rubin晶片量產時程亦未遞延，網通業務客戶導入順利。因此，法人對台灣供應鏈維持正面看法，涵蓋京元電子、日月光投控、奇鋐、晟銘電、廣達等。

檢視輝達供應鏈中，近期獲得外資法人按讚，且近三個月股價強勢個股，包括台達電、勤誠、京元電子、欣興、鴻海、光寶科、緯穎等，股價紛紛大漲20%以上。

台達電近三個月飆漲90.1%。大摩預估台達電今年第3季營收將季增高個位數百分比，成長動能主要來自AI伺服器電源供應等。展望後市，800V HVDC 電力解決方案仍在開發中，目標於2026年中推出，長期發展趨勢可期。

勤誠近三個月強漲88.2%。高盛指出，隨著ASIC架構AI伺服器需求上升，勤誠在伺服器機殼設計、客製化與即時服務方面具領導地位，並持續分散生產據點，有助深化在美國與中國雲端服務業者市場的滲透率，將勤誠目標價由609元大升至787元。



