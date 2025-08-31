快訊

統籌分配稅款爭議 卓揆大玩兩手策略？

聯合報社論／民眾疑美不安，朝野別只爭誰獲美國信任

世芯除息秀 市場期待

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）將於2日除息，擬配發每股現金股利36.47896285元。該公司今年下半年營運展望偏淡，但明年前景看好，可能呈現先蹲後跳態勢，外界關注其填息力道。

世芯上半年合併營收為196.26億元，年減18.4％，歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，每股稅後純益為34.49元。該公司先前在法說會上指出，今年北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件需求並不盡理想，但該公司將開始有2奈米製程案件收入，且預期明年首季將開始量產的3奈米製程AI晶片，將在出貨量與業績方面帶來非常顯著的增長。

世芯承接北美雲端客戶的案件正處於過度期，該客戶的7奈米製程AI晶片已於今年上半年結束生命周期，而新一代3奈米製程AI晶片案件的設計定案時程則從6月稍微延到7月，預計明年首季量產。

同時，世芯原本寄望另外一家北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器可貢獻業績，但實際需求卻不盡理想，推估下半年相關出貨量將減少。

世芯表示，預期到今年底前的季營收表現將相對平淡，不過，下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行。因為委託設計（NRE）收入增加、主要供應商的價格支持等因素，所以毛利率預期將有所改善。

奈米 客戶

延伸閱讀

美將限縮晶片設備銷陸 台積電能否豁免受關注

解析下代Rubin晶片進度…AI半導體鏈七雄 大摩按讚

美祭新令　限制三星SK海力士英特爾在中國製造晶片

最牛一輪／世芯強勢 永豐4C 搶鏡

相關新聞

外資押寶輝達鏈聚光 台達電、勤誠等股價強勢攀升

輝達（NVIDIA）近日股價連日回檔，但最新財報並不遜色，加上外資摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）近期齊聲看好輝達後...

金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

本周將有兩家金控與兩家銀行股接力召開法說會，包括凱基金、第一金，銀行股則有遠東銀行、臺企銀，除將公布上半年收益與財務指標...

世芯除息秀 市場期待

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯將於2日除息，擬配發每股現金股利36.47896285元。該公司今年下半年營運展...

AI題材持續發酵！台股後市多頭可期 法人這樣分析

台股29日受到美股再創新高提振，早盤開高，隨後維持高檔震盪，盤中更一度改寫歷史盤中新高，但也因指數來到新高後，難免面臨調...

蘋果新機、半導體展將登場 台股9月關注焦點

美股29日主要指數下跌，投資人靜待下週出爐的關鍵就業數據，及其他反映經濟體質的指標。法人指出，9月蘋果（Apple）將發...

AI龍頭財報行情失靈 台股軟腳 失望賣壓出籠

輝達財報行情失靈，加上美國財長貝森特示警全球99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，引發三大法人昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。