金融法說周談獲利展望 明年股息政策受矚目

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

本周將有兩家金控與兩家銀行股接力召開法說會，包括凱基金（2883）、第一金（2892），銀行股則有遠東銀行（2845）、臺企銀（2834），除將公布上半年收益與財務指標、國對等關稅衝擊後財務投資損益變化，也可望談及美國9月降息與否、新台幣匯率預期與營運影響，乃至明年股息配發空間等焦點議題。

凱基金與第一金兩家金控均將於2日召開2025年上半年法說會，即將進行現金增資的遠東銀訂在3日，臺企銀則選在4日。今年第2季初受到美國對等關稅震撼衝擊，全球股災、股市崩跌，台股短短數日就暴跌快4,000點，而新台幣匯率更在短期內暴力升值超過10%，金控下的壽險、銀行與證券等子公司財務投資，股票、債券部位均承受嚴重的評價損失，尤其新台幣短期強升更令壽險端的避險操作、匯兌損失慘重，影響各家金控上半年獲利大多較去年同期衰退，僅少數幾家還有正成長。

為此金管會因而緊急推出外準金新制，為壽險業找到第二桶金，對抗新台幣升值帶來的匯損衝擊，凱基金旗下凱基人壽也申請適用新制獲准。

另一方面，台股從關稅巨震低點反彈迄今超過7,000點，台股指數刷新歷史新高，加上步入現金股息入帳旺季，因此各金控獲利表現也逐步改善中，追趕原先落後幅度。

臺企銀今年來獲利表現持平，預期全年獲利仍將穩健成長，遠東銀日前完成現金增資新股定價，為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模約53.41億元，現增完成可充實遠東銀營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率，對遠東銀擴大放款量能，追求業務量與收益成長，將有正面幫助。

台幣 台股 財務

