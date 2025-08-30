蘋果新機、半導體展將登場 台股9月關注焦點

快訊

中央社／ 台北30日電
台股示意圖。 圖／AI生成
美股29日主要指數下跌，投資人靜待下週出爐的關鍵就業數據，及其他反映經濟體質的指標。法人指出，9月蘋果（Apple）將發布新iPhone系列，台灣也將陸續舉辦國際半導體展、台北航太暨國防展，都是市場觀察資金動能的重要指標。

美股29日表現，華爾街股市在美國9月1日勞動節假期前夕下跌。道瓊工業指數下滑92.02點或0.2%，以45544.88點作收；標準普爾500指數下跌41.60點或0.64%，收6460.26點；科技股那斯達克指數挫跌249.61點或1.15%，收21455.55點；費城半導體指數下滑184.114點或3.15%，收5668.938點。

此外，29日晚間已公布最新美國7月個人消費支出物價指數（PCE）。去除波動的食品和能源價格後，7月美國核心PCE較去年同期上漲2.9%，略高於6月漲幅2.8%；儘管7月PCE或核心PCE，都明顯高於聯準會長期通膨率目標2%，但皆未顯示美國總統川普關稅生效後，使美國民眾生活成本大增。

蘋果公司已預告將在台北時間10日凌晨1時舉行秋季發表會，預計發布新iPhone系列、手錶及其他裝置；法人表示，蘋果供應鏈體系將是投資人關注焦點。

9月還有兩大展受注目，包括SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月10日登場，展會將涵蓋人工智慧（AI）、汽車與機器人半導體3大領域；台北國際航太暨國防工業展9月18日登場，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來4大主題。

台股29日加權指數終場小跌3.35點，收在29日最低24233.1點，跌幅0.01%，成交值新台幣4646.46億元。

凱基投顧指出，8月大盤月線大漲690點，漲幅2.93%，目前已連續4個月收漲，不過最後月線收盤位置24233點，未能收在前高24416點之上；若短線回檔守住25日多方缺口下緣支撐24071點，短多有望持續占上風。

美國 半導體

