主力轉向 大盤紅翻黑

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（29）日盤中一度大漲334點，來到24,570點，創歷史新高。不過隨外資、投信等法人，及主力大戶等賣壓出籠，指數漲點逐步收斂，終場小跌3點收24,233點，高低差達337點。周線上漲468點，由黑翻紅；月線大漲690點，連四紅。

集中市場昨天一開盤在台積電（2330）、台達電、日月光投控等一線AI股穩盤，以及京元電、精測、穎崴、健策、貿聯-KY等二線AI股亮燈漲停帶動下，指數維持偏多人氣。加權指數一度改寫歷史新高，而後賣壓出籠，漲勢迅速收斂，台積電尾盤收平盤，大盤由紅翻黑，成交量擴增至4,783億元，持穩在20日均量之上。

盤面個股跌多漲少，族群以CoWoS、矽光子、重電能源等表現強勢；千金股漲跌互見，因智邦大漲31元收1,015元，貿聯-KY大漲94元收1,075元，檔數增至24檔。

三大法人共賣超台股86.3億元。其中外資賣超86.3億元，連四日賣超、累計賣超346.1億元；投信賣超3.3億元，也是連四日賣超，累計賣超71.2億元；自營商買超3.3億元，轉賣為買。八大公股行庫則調節7.9億元。

