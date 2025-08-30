聽新聞
台股創高拉回 買盤棄大從小 櫃買指數連五紅 躍資金避風港

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台股集中市場昨（29）日賣壓沈重；櫃買指數持續走強，指數開高收高，終場漲1.01點收255點，連五紅，續攀波段高峰。法人指出，近期外在不確定性因素環伺，多頭「棄大從小」，轉進低基期的績優中小股族群，帶動櫃買市場表現強勢，成為資金避風港。

法人分析，台股波段大漲後恐回檔整理，昨日集中市場雖開高走低，但觀察盤面結構，主要是權值股受到壓抑，使得指數終場翻黑，實際上中小型個股多頭氣氛依然熱絡，仍有許多漲停或股價創新高個股。

台股29日觀盤重點與行情展望

例如近來相當活絡的軍工股，因美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，由漢翔領軍，加上台北國際航太暨國防工業展即將登場，帶動晟田、寶一等軍工股帶量大漲。

輝達預告搭載CPO元件的Spectrum-X交換器，排定明年量產，相關概念股如創威、光聖、波若威等吸引資金進駐。

半導體封測股旺矽（6223）、穎崴、精測、中探針、昇貿與雍智科技都在整理後續創波段新高；還有PCB族群，依舊是目前市場核心主流，成為資金追逐重心。

法人建議，本周櫃買指數強於大盤，資金聚焦中小型類股，短線可關注上述族群中具利多題材且股價維持短期均線、月線之上相關強勢股。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、投信台股研究團隊看法，從美國重要科技股相關供應鏈觀察，下半年AI伺服器出貨才會進入旺季，有望成為支撐台股續旺底氣，因此選股不離主流，聚焦AI伺服器、半導體、矽光子、機器人等科技趨勢。另外也可關注政策作多的航太、軍工、無人機供應鏈。

AI概念股與相關零組件下半年部分營運狀況有望上修，基本面強勁，加上美國對等關稅、匯市波動等不確定性淡化，仍看好受惠產品升級需求增溫族群，包括製程與所需材料不斷優化的銅箔基板、PCB或電源設備等關鍵零組件。


