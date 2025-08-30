快訊

小米台灣跟進！召回自帶線行動電源「有火災危險」 這裡可查詢序號

晴朗酷熱飆38度極端高溫 「藍湖」最快今生成 下周熱帶系統有成颱機率

就市論勢／高階 PCB、散熱族 聚光

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（29）日開高，一度改寫盤中新高，尾盤指數翻黑，終場跌3點收24,233點，成交量4,735億元。

盤面上受惠美國經濟成長意外加速，以及人工智慧AI巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持，激勵與美股高度連動的台股雨露均霑，近期也在AI正向展望帶動下，支撐AI概念股與相關供應鏈輪流表現。

就題材面，從美國重要科技股相關供應鏈觀察，下半年AI伺服器出貨才會真正進入旺季，這些都有望成為支撐台股到年底續旺的底氣。在產品升級需求增溫挹注下，推動包括製程與所需材料不斷優化者如銅箔基板、印刷電路板或電源設備等關鍵零組件，具潛在成長性。

投資建議

台股來到相對高點，但長期AI趨勢明確，指數後市可期。投資機會包括：可供應交換器用高階PCB廠，以及玻纖布、銅箔等原材料供應商；BBU、UPS、散熱、矽光子等AI族群均看好。

