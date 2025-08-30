快訊

興櫃一周回顧／達明漲逾八成 奪冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.3%，表現最強興櫃股由機器人概念股達明　（4585）奪下，周漲幅超過八成。

本周漲幅超過一成檔數有43檔，其中前十強落在21.4%至88.6%間，以產業分布觀察，科技、生技醫療、綠能環保三個產業各有三檔，另一檔屬於其他產業。

興櫃股表現活潑，受惠輝達推出「機器人新大腦」帶動相關供應鏈表現，機器人手臂、自動化整合方案廠達明周漲幅高達88.6%，成為亮點；醫療器材產品商雷虎生周漲83.9%，昨（29）日早盤一度觸發熔斷機制；無人飛行載具生產製造商碳基74.1%；28日登錄興櫃的水處理相關工程建置暨薄膜系統規劃應用商合水先進也上演蜜月行情，累計漲幅達61.5%。

本周漲幅前十強依序還有新藥研發股思捷優達-KY漲32.7%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝27.4%、綠能環保德揚26.07%、生技醫療安特羅24.2%、光電股景傳22.5%、綠能環保股聯友金屬21.4%。

