聽新聞
0:00 / 0:00
一周熱門零股／交投降溫 0050仍是焦點
台股本周焦點在於美國政府確定入股英特爾、輝達第2季財報與第3季展望等焦點，行情在創新高後又拉回整理，零股投資人縮手觀望，整體交投失溫，但其中元大台灣50（0050）仍是交投重心，成為焦點。
市場專家指出，輝達第2季營收467.3億美元，年增56%、季增6%，優於賣方預期的460億美元，但低於買方預期的470億~480億美元，其中，資料中心營收411億美元，年增56%、季增5%，比重達88%，毛利率72.4%。
展望第3季營收540億美元（不包含中國），優於賣方預期，符合買方預期，毛利率回升至73.3%，但股價走弱，連帶左右零股市場對台積電等焦點股進出意願。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、台積電、神達、欣興、元大高股息、廣達、京元電子，十檔標的交易量從884萬至215萬股，較上周降溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言