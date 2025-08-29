台股創高後收小黑 法人：區間震盪先看美非農就業

快訊

中央社／ 台北29日電
股市示意圖。圖／ingimage
美股創高，雖然台積電ADR下跌0.43%，但台積電今天早盤逆勢上漲25元，帶動台股勁揚333點，盤中高點達24570.15點再創新高，隨後震盪走低收小黑；法人認為，台股沒新利多空，收盤指數變化不大，市場預期美國9月降息，先觀察美國非農就業人口數據。

加權指數終場收在最低點24233.1點，跌3.35點，跌幅0.01%，成交值新台幣4646.46億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，市場預期美國聯準會（Fed）9月降息，若降息符合預期，市場波動不會太大，距離目前還有約2週時間，因此下週五的美國非農就業數據將是觀察重點，除非就業數據太好，讓降息的機率降低，否則市場波動不至於太大。

黃國偉分析，現階段市場並無新多空因素，先前市場擔心美國通膨升溫，聯準會可能暫緩降息，台股長黑之後未再跌，之後美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出傾向降息的訊息，股市走高後也未再續漲，凸顯投資人沒有激情反應。

他認為，近兩週台股在23500至24500間震盪，美股創高後，台股今天早盤跟著創高後拉回，收小黑，其實收盤結果和昨天差不多，短線指數恐怕仍屬區間震盪格局，除非美國非農就業數據有重大意外，影響美國9月聯準會的降息預期。

三大法人今天合計賣超85.92億元，其中外資及陸資賣超86.35億元、自營商買超3.34億元、投信賣超2.91億元。

外資賣超前10名以5檔金融股最多，但賣超前3名即包括面板雙虎群創、友達，依序為群創、中信金、友達、第一金、富邦金、南亞、凱基金、台泥、欣興、台新金。

降息 美國聯準會

