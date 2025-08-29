聯友金屬競拍完成 預計9月9日掛牌上市

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業於29日完成電腦開標，本次辦理競價拍賣4,930張，最低得標價格為88.52元，最高得標價格為170元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為104元，承銷價訂為50元；預計9月9日正式掛牌上市。

聯友金屬本次辦理上市前現金增資發行新股5,800張，其中4,930張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量22,971張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

聯友金屬以「城市採礦」與「循環經濟」為核心策略，突破台灣不產鎢、鈷的限制，成功打造台灣唯一鎢與鈷金屬回收再製的生產模式，躍升為全球前三大鎢酸鈉出口商，為蘋果、台積電等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。

聯友金屬透過回收製造業廢棄銑刀、PCB鑽頭、刀具等含鎢材料，以專利製程還原為鎢酸鈉及硫酸鈷，鎢金屬廣泛應用於消費性電子、航太、軍工與半導體產業。硫酸鈷可進一步精煉為電池級材料及鈷粉，支援電動車與硬質合金市場。

聯友金屬的稀有金屬回收冶煉再製生產，可以減少對天然礦產開採依賴，降低環境衝擊，並抵禦中國鎢金屬出口管制、剛果鈷金屬出口管制與全球供應中斷風險，串聯工具機、半導體、電池回收等重要產業，打造戰略金屬供應鏈，建構「搖籃到搖籃」的閉鎖式金屬循環體系。

此外，公司將積極投入仲鎢酸銨（APT）、三氧化鎢（WO₃）、鎢粉（W）、碳化鎢粉（WC）等更高值化產品的研發及製造，並透過宜蘭廠區量產電池級硫酸鈷與金屬鈷粉，預估2027至2030年完成產品線全面升級，為台灣硬質合金、電動車、國防與半導體產業提供穩定的原料來源。