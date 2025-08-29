康和複委託線上開戶一站式開通

數位電子交易平台便利與美港股熱潮的多重推升下，散戶透過複委託參與國際股市投資意願越來越高，10年以來開戶數成長近六倍，資金動能更是顯著增長。康和證券（6016）最新推出複委託線上開戶一站式開通，投資美、港股無距離，是參與投資海外市場簡單、安全、有效的管道。

康和證券深耕數位平台優質服務，複委託線上開戶流程簡單方便，免臨櫃、免紙本，只要投資人年滿18歲以上，準備好身分證、第二身分證件（健保卡或駕照）、中國信託銀行或台新銀行之外幣帳戶封面等，透過康和證券官網或APP尋找線上開戶入口，新戶勾選「證券戶」、「複委託」選項，完成驗證身份等程序，就可依流程指示完成線上開戶，靜待審核通過後，就可以複委託帳戶，進行美、港股投資。

在資金動能方面，海外複委託交易熱度持續火紅，根據證券商公會統計，海外複委託有效開戶數，從2022年379萬戶、2024年590萬戶，到現在已超過約600多萬戶，同時今年前七月國內複委託市場成交量達5.4兆元，年增近26%，其中美國地區成交量總計達4.2兆（占比77%），其中以美股、ETF成交量占比大，較去年同期成長約二成，美股交易連續三年占比逾七成，穩居市場主流。

其次，為香港地區成交量總計4,437億元，也較去年同期成長逾三成。康和證券複委託交易量今年前七月也較去年同期維持穩定成長。

只要透過「康和掌先機」APP等平台以複委託配置美股、港股、ETF等商品，可查詢股價、下單、檢視投資組合，藉由一站式投資旅程，做好穩健資產配置，並有助投資人降低投資單一市場風險。康和證券複委託將持續擴展商品及優化交易平台，以提升客戶交易效率與便利性。

康和證券表示，當前對於美國市場擔憂的風險，如就業市場、關稅影響的通膨、財政赤字，就目前的經濟數據指標觀察，多優於預期，潛在風險尚未顯著增溫。近期勞動市場放緩跡象浮現，雖並未全面走弱，但新增就業低迷，裁員數也受到控制。在勞動市場降溫下也使貨幣政策可能往降息方向前進，目前預期Fed在9月、12月會議上有機會各降息1碼。