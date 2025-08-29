8月誰最飆？這檔單月大漲167%寫新高 還有3檔漲幅也是翻倍

台股29日盤中一度衝達24,570.15點， 寫下歷史新高，終場則是小跌收在24,223.1點， 8月指數上漲690.58點，統計8月飆股出列，亞泰金屬（6727）創下收盤新高，單月漲幅高達167.15%，另外，單月股價漲幅翻倍的還有倚強科（3219）、沛爾生醫-創（6949）、國精化（4722）等。

台股早盤以24,438.03點開出，上漲201.58點，指數開高後走高，一度再創下盤中歷史新高，衝達24,570.15點，權王台積電（2330）以1,180元開高，一度拉升至1,185元， 但終場收在平盤的1,160元，大盤指數也小跌收盤，以24,223.1點收盤，下跌3.35點，周線上漲468.63點，月線上漲690.58點。

統計8月個股表現，漲幅前十名依序是亞泰金屬、倚強科、沛爾生醫-創、國精化、元創精密（3685）、金居（8358）、聖暉*（5536）、揚博（2493）、國碩（2406）、雷虎（8033）等；亞泰金屬收在202.5元，8月上漲126.7元， 漲幅167.15%，月漲幅高居第一名，寫下收盤新高價。

倚強科收108元，8月漲幅142.42%；沛爾生醫-創收403.5元， 月漲幅109.07%；國精化收143元，月漲幅103.99%；金居、聖暉*、揚博同樣都創下收盤新高，8月漲幅都超過80%。

亞泰金屬第2季合併營收4.19億元，營業利益7,557萬元，受業外匯兌損失4,312萬元影響，稅後純益2,470萬元，每股純益 (EPS)0.92元；上半年每股純益2.17元 。

展望下半年，隨著AI技術應用、電動車及5G/6G通訊技術加速發展，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，相關設備投資動能延續，亞泰金屬積極爭取擴產設備商機。

倚強科第2季毛利率61.65%，營業利益1.09億元，年增33.4%，營業利益率20.32%，稅後純益6,353萬元，年增8.2%，每股純益0.89元，較首季轉虧為盈；累計上半年毛利率64.31%，營業利益1.14億元，營業利益率13.92%，稅後純益6,037萬元，年增179%，每股純益0.85元。

倚強科近年積極轉型，發展自動化設備測試解決方案，鎖定消費電子行動裝置及車用電子、伺服器、5G毫米波（mmWave）等非行動裝置應用，持續深耕物聯網終端產品推進新技術，並且因應市場需求擴展至電動車與AI伺服器市場。