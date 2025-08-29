台股衝天價卻收黑！三大法人8月賣超441億元 月線連4紅漲2.93%

台股29日早盤由台積電（2330）領軍，PCB、軍工、矽光子等族群助陣，追隨美股腳步大漲333.7點、刷新盤中天價24,570.15點，但台積電再度上演殺尾劇碼，拖累指數由紅翻黑，終場指數小跌3.35點，收24,233.1點，成交值增至4,646.46億元。三大法人續賣超85.93億元。

累計一周，大盤指數上漲468.63點、漲幅1.97%，周線由黑翻紅，三大法人轉買超47.18億元。累計8月，大盤指數漲690.58點，漲幅收斂至2.93%，月線連4紅，三大法人轉賣超441.33億元。

統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超86.35億元，投信賣超2.91億元；自營商買超（合計）3.34億元，其中自營商（自行買賣）買超4.43億元、自營商（避險）賣超1.09億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有8檔，由電子族群包辦，股價除台積電持平、南電（8046）與鴻海（2317）下跌，其餘皆漲。依序為：台積電227.68億元，股價收平在1,160元；南電146.91億元，股價跌2.65%、收220元；漢翔（2634）137.32億元，股價漲4%、收62.4元；精成科（6191）124.17億元，股價漲9.92%、收144元；台燿（6274）124.04億元，股價漲4.99%、收368元；鴻海108.12億元，股價跌1.21%、收203.5元；波若威（3163）100.21億元，股價漲4.2%、收248元；宏達電（2498）100.02億元，股價漲5.86%、收70.4元。

觀察今日成交量超過10萬張個股僅4檔，其中包含兩檔ETF，人氣王由軍工概念股漢翔奪得，依序為：漢翔成交217,999張，股價漲4%、收62.4元；群益台灣精選高息成交172,586張，股價跌0.51%、收21.33元；宏達電成交144,370張，股價漲5.86%、收70.4元；主動統一台股增長成交119,277張，股價漲1.8%、收13.59元。

統計今日收漲停個股有48檔，PCB、矽光子、半導體等族群占多數，其中又以精成科成交量增至8.8萬餘張、股價收144元新天價，交投最火熱，晟田成交4.2萬餘張居次、股價收60.6元居次，另瀚宇博、京元電子、中探針、合勤控、長華*、台虹、眾達-KY成交量皆超過萬張以上。此外，股價分布上，百元以上個股有18檔，包含健策、穎崴、精測、貿聯-KY等四大千金，而50元以下個股則占21檔。