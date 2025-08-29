華南永昌證挺公益 助伊甸小作所揮棒

華南永昌證券響應伊甸基金會「2025第二屆小作所樂樂棒球友誼賽」，支持身心障礙者走入人群、拓展社會互動，呼應公司推動ESG與落實社會責任的理念，總經理張敦富高度重視此活動，比賽當天親自出席代表領受感謝狀，期盼拋磚引玉，帶動更多企業共襄盛舉。

華南永昌證券董事長黃進明表示，唯有與社會共好，方能共創永續未來，因此公司積極投入公益行動，協助資源匱乏族群，期望縮短社會差距、促進共融，以實際行動落實企業社會責任。

伊甸基金會舉辦樂樂棒球友誼賽，旨在推廣身心障礙者的運動風氣，培養團隊精神與交流機會，同時提升社會參與度，實踐CRPD（身心障礙者權利公約）所提倡的平權精神。

這屆共有伊甸全台19個小作所與日間照顧中心參與，將近280位學員齊聚台中中興大學體育館同場競技。學員多為輕、中度心智障礙青年，雖心智年齡停留在小學階段，但在日常訓練中逐步學習獨立。比賽當天，味全龍投手曹祐齊帶領宣誓，並與伊甸基金會董事長陳宇昭、執行長鍾彥彬及台中市社會局長廖靜芝共同揮棒開球。

陳宇昭表示，樂樂棒球不僅是比賽，更是難得的社會體驗。去年在台北舉辦，南部學員來參賽，順道登台北101，今年移師台中，不少學員更是第一次逛逢甲夜市。對平常活動範圍有限的身心障礙者來說，這不只是比賽，更是走出家門、貼近社會的契機。

學員在備賽期間不定期會有志工陪練，讓心智障礙青年能多與人群接觸、建立自信。華南永昌證券的同仁也特地前往新北地區的小作所，擔任「陪練員」志工，陪伴選手們賽前做最後衝刺。從細心引導過馬路，到場上給予加油鼓勵，練習過程熱血又溫馨。

華南永昌證券依循華南金控「公益參與、知識推廣、藝術文創、體育發展」策略，推動弱勢團體捐助、扶植及以金融專業協助社區發展，未來將持續鼓勵員工投入志工服務，透過集團公益交流發揮加乘效益，落實永續共好理念。