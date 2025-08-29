快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

華南永昌證挺公益 助伊甸小作所揮棒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券總經理張敦富（後排右四）出席樂樂棒球友誼賽，伊甸基金會董事長陳宇昭（後排右三）頒贈感謝狀，並與選手們合影。(華南永昌證券/提供)
華南永昌證券總經理張敦富（後排右四）出席樂樂棒球友誼賽，伊甸基金會董事長陳宇昭（後排右三）頒贈感謝狀，並與選手們合影。(華南永昌證券/提供)

華南永昌證券響應伊甸基金會「2025第二屆小作所樂樂棒球友誼賽」，支持身心障礙者走入人群、拓展社會互動，呼應公司推動ESG與落實社會責任的理念，總經理張敦富高度重視此活動，比賽當天親自出席代表領受感謝狀，期盼拋磚引玉，帶動更多企業共襄盛舉。

華南永昌證券董事長黃進明表示，唯有與社會共好，方能共創永續未來，因此公司積極投入公益行動，協助資源匱乏族群，期望縮短社會差距、促進共融，以實際行動落實企業社會責任。

伊甸基金會舉辦樂樂棒球友誼賽，旨在推廣身心障礙者的運動風氣，培養團隊精神與交流機會，同時提升社會參與度，實踐CRPD（身心障礙者權利公約）所提倡的平權精神。

這屆共有伊甸全台19個小作所與日間照顧中心參與，將近280位學員齊聚台中中興大學體育館同場競技。學員多為輕、中度心智障礙青年，雖心智年齡停留在小學階段，但在日常訓練中逐步學習獨立。比賽當天，味全龍投手曹祐齊帶領宣誓，並與伊甸基金會董事長陳宇昭、執行長鍾彥彬及台中市社會局長廖靜芝共同揮棒開球。

陳宇昭表示，樂樂棒球不僅是比賽，更是難得的社會體驗。去年在台北舉辦，南部學員來參賽，順道登台北101，今年移師台中，不少學員更是第一次逛逢甲夜市。對平常活動範圍有限的身心障礙者來說，這不只是比賽，更是走出家門、貼近社會的契機。

學員在備賽期間不定期會有志工陪練，讓心智障礙青年能多與人群接觸、建立自信。華南永昌證券的同仁也特地前往新北地區的小作所，擔任「陪練員」志工，陪伴選手們賽前做最後衝刺。從細心引導過馬路，到場上給予加油鼓勵，練習過程熱血又溫馨。

華南永昌證券依循華南金控「公益參與、知識推廣、藝術文創、體育發展」策略，推動弱勢團體捐助、扶植及以金融專業協助社區發展，未來將持續鼓勵員工投入志工服務，透過集團公益交流發揮加乘效益，落實永續共好理念。

志工 董事長

延伸閱讀

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得1分對龍2連敗

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

相關新聞

美股衝高！台股早盤漲逾300點衝24,570點創新高 台積電開高20元

台股29日開盤指數上漲201.58點，開盤指數為24,438.03點，早盤漲逾300點，來到24,570.15點創下新高...

8月誰最飆？這檔單月大漲167%寫新高 還有3檔漲幅也是翻倍

台股29日盤中一度衝達24,570.15點， 寫下歷史新高，終場則是小跌收在24,223.1點， 8月指數上漲690.5...

台股衝天價卻收黑！三大法人8月賣超441億元 月線連4紅漲2.93%

台股29日早盤由台積電（2330）領軍，PCB、軍工、矽光子等族群助陣，追隨美股腳步大漲333.7點、刷新盤中天價24,...

資金行情三動能 庫存回補潮將來襲

台股加權指數29日近期衝上24,570.15點，再創下歷史新高。面對2025年第4季與明 (2026) 年初的市場走向，...

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

台股29日盤中一度衝達24,570.15點， 寫下歷史新高，大盤指數驚驚漲，投資人該怎麼操作才能持盈保泰？分析師認為，只...

中了現賺6.9萬！精成科抽籤行情火熱、暴量攻漲停 單周狂飆逾40%

PCB夯股精成科（6191）現增股29日抽籤，在產業成長趨勢下，吸引超過32萬人參與抽籤，中籤率僅0.66%，今日人氣高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。