資金行情三動能 庫存回補潮將來襲

台股加權指數29日近期衝上24,570.15點，再創下歷史新高。面對2025年第4季與明 (2026) 年初的市場走向，投資人關注資金動能是否延續，以及基本面能否提供支撐。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢直言：「台股創新高，但仍不預設高點。」台股已進入資金行情階段，明年上半年有望迎來消費性電子的庫存回補潮，主因在於關稅議題逐漸鈍化，品牌廠商將恢復備貨動能，屆時不僅AI題材受惠，民生消費品也可能同步啟動拉貨。

梁恩溢分析，這波台股創高並非泡沫堆疊，而是政策壓力逐步解除後的合理反應。美股主要指數先前率先創高，主要因資金集中效應，美國「大而美法案」、「GENIUS天才法案」通過，穩定幣監管架構建立，以及「聯準會預期9月重啟降息」，三大因素促使美元乘數效果擴大，資金行情提前啟動。台股則因晶片法案與川普激烈關稅政策影響，於4月提前「清創」後至今融資餘額仍處低檔，顯示市場尚未過熱，如今關稅不確定性逐漸解除，投資人心中最大疑慮已消除，台股創高具備基本面支撐。

展望第4季，梁恩溢指出，資金行情將成為主軸，三大動能值得關注。首先，美國降息後外資可望重新買超台股；其次，內資可能進行換匯，將資金轉向台股配置；第三，台商資金回流的五年限制逐步釋放，過去資金多流向房地產，但在央行《平均地權條例》、信用管制等政策下，資金有望轉向股市，為台股注入新一波動能。

2026年上半年，梁恩溢認為，美國消費力道將逐步釋放。目前消費性電子庫存處於低檔，品牌廠商因關稅議題不敢堆貨，但隨著政策鈍化、法案發酵，美國消費者手上資金充裕，購物需求蓄勢待發。Walmart、Costco等大型零售商庫存偏低，預期將啟動庫存回補潮，屆時不僅AI題材受惠，衣服、鞋子、電視、電腦等民生用品也隨時都有可能啟動拉貨，可望帶動台股相關供應鏈營收。

國泰台灣高股息基金以「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」的個股為選股核心，兼具進可攻、退可守之優勢。截至7月31日，產業配置以電子零組件29.14%、半導體23.03%及其他電子13.4%為主，前十大持股包括台積電（2330）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）、川湖（2059）、健策（3653）、健鼎（3044）、智邦（2345）、致茂（2360）、旺矽（6223）與聯發科（2454），基金採主動操作，能在市場波動加劇時靈活調整投資組合，致力為投資人創造具潛力的收益。