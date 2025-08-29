資金行情三動能 國泰投信經理人：台股創高不預設高點

台股加權指數近期衝上24,570點，創下歷史新高，隨後震盪盤整，連續兩日呈現開高走低，29日加權指數收24,233點，市場呈現明顯類股輪動，波動加劇。

面對第4季與2026年初的市場走向，投資人關注資金動能是否延續，以及基本面能否提供支撐。對此，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢直言：「台股創新高，但仍不預設高點。」台股已進入資金行情階段，明年上半年有望迎來消費性電子的庫存回補潮，主因在於關稅議題逐漸鈍化，品牌廠商將恢復備貨動能，屆時不僅AI題材受惠，民生消費品也可能同步啟動拉貨。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析，這波台股創高並非泡沫堆疊，而是政策壓力逐步解除後的合理反應。美股主要指數先前率先創高，主要因資金集中效應，美國「大而美法案」、「GENIUS天才法案」通過，穩定幣監管架構建立，以及「聯準會預期9月重啟降息」，三大因素促使美元乘數效果擴大，資金行情提前啟動。台股則因晶片法案與川普激烈關稅政策影響，於4月提前「清創」後至今融資餘額仍處低檔，顯示市場尚未過熱，如今關稅不確定性逐漸解除，投資人心中最大疑慮已消除，台股創高具備基本面支撐。

展望第4季，梁恩溢指出，資金行情將成為主軸，三大動能值得關注。首先，美國降息後外資可望重新買超台股。其次，內資可能進行換匯，將資金轉向台股配置。第三，台商資金回流的五年限制逐步釋放，過去資金多流向房地產，但在央行《平均地權條例》、信用管制等政策下，資金有望轉向股市，為台股注入新一波動能。