台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

台股29日盤中一度衝達24,570.15點，寫下歷史新高，大盤指數驚驚漲，投資人該怎麼操作才能持盈保泰？分析師認為，只要5日線沒有出現下彎，預期大盤應該還是可以維持緩步墊高的走勢；不過，雖然台股仍是多頭，後續高點可期，但有分析師示警，9月初操作要小心，萬一高位階的強勢股出現拉回，速度恐將會很快。

台股早盤以24,438.03點開出，上漲201.58點，指數開高後走高，一度再創下盤中歷史新高，權王台積電（2330）以1,180元開高，穎崴（6515）衝上漲停1,375元、京元電子（2449）也攻上漲停，健策（3653）亮燈漲停衝上2,095元，創下歷史新高價，貿聯-KY（3665）也衝上漲停1,075元，同樣創歷史新高。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股大盤指數早盤續創新高，目前指數還是維持在短期的均線之上，5日線跟10日線維持往上揚升的走勢，技術指標中KD指標維持交叉往上，RSI指標維持在50的多方區，搭配近期的國際股市的走勢都還是維持偏向正向的格局，預估只要5日線沒有出現下彎，預期大盤應該還是可以維持緩步墊高的走勢。

證券分析師張陳浩表示，大盤碎步墊高，指數驚驚漲，預期仍有高點可期，但是，雖仍是多頭表現，卻要留意若是出現拉回，下跌的速度將會很快，尤其是高位階的強勢股更要提防，張陳浩提醒，9月初在操作上要小心。

張陳浩指出，中小型、低基期股是目前資金的避風港，吸引資金轉進，處在目前的高檔位置，低基期的族群仍可以留意，包括矽光子、PA、AI醫療、台積電設備股等，但要注意逢高獲利的時點。

張陳浩強調，9月初若是出現大跌，則是布局第4季行情的買進點，AI仍是主軸，包括熱、伺服器、台積電及相關概念股、CCL等，逢大跌可以分批布局；在操作上，若是指數拉回500點，強勢股的股價拉回10~15%，或回到月線，是一個布局點，不過，若跌破月線則要停損。

張陳浩表示，台股若在9月初出現拉回，第4季仍可望再見到高點，明年可能有更高點，因此，若有大跌時可以逢低布局，分配好資金進行第4季的布局。