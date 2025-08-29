中了現賺6.9萬！精成科抽籤行情火熱、暴量攻漲停 單周狂飆逾40%

PCB夯股精成科（6191）現增股29日抽籤，在產業成長趨勢下，吸引超過32萬人參與抽籤，中籤率僅0.66%，今日人氣高燒不退，午間股價亮燈漲停再創天價、鎖死在144元，成交量也突破8.6萬張、成交值同步放大至120億元以上，量價同登台股第三大，累計本周以來股價飆升40.49%，8月亦續漲24.68%、月線已連4紅。

精成科辦理上市現增2,125,000股，每股承銷價75元，25日開始申購，申購期間為8月25日至8月27日，扣款日為8月28日，8月29日抽籤，撥券日為9月8日。以今日新天價144元計算，溢價差達92%，抽一張即可賺進6.9萬元。

法人指出，精成科擁集團資源優勢，在PC/NB硬板市場持續提升市佔率，NB業務聚焦電競與商用機種布局。同時，公司積極拓展AI伺服器、高階Switch、Router及Storage等應用，AI Server板層數積極往高層數技術發展。

此外，藉由集團全球布局優勢，精成科有效降低客戶供應鏈風險，使瀚宇博德集團（含精成科）在PC/NB主板產品規格升級中逐步嶄露頭角。財務結構上，由於併購日廠Lincstech Co.初期費用較高，加上馬來西亞新舊廠轉換期折舊影響，毛利率短期承壓；法人預期，自今年下半年起至2026年，毛利率將逐季改善，營運表現可望回升。

籌碼面上，外資近兩日連續回補買超4418張。統計8月至28日止，三大法人賣超5163張，包括外資賣超1423張、投信賣超3813張、自營商買超73張。