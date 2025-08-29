快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

探針卡三雄盤中齊噴 穎崴鎖漲停 旺矽、精測一度亮燈緊追在後

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台股「探針卡三雄」29日盤中齊噴，穎崴（6515）鎖漲停至1,375元，旺矽（6223）最高衝上1,410元、精測（6510）亦觸及1,245元漲停，族群買氣明顯回溫。

旺矽展望上，法說會釋出MEMS探針卡月產能明年初拚200萬針、與VPC雙線並行，並把交期目標壓至3個月，同步強化美國在地服務；隨HPC朝chiplet化、整體測試道數上升，高階探針卡長線受惠。

穎崴方面，7月營收6.26億元、月增66.34%、年增5.42%，今年提高探針自製率並把產能自300萬針擴至450萬針，且與日商Yokowo簽署合作備忘錄，擴大前後段測試合作，法人估第3季續季增、第4季挑戰全年高點。

精測則以產品與認證雙線推進：7月合併營收4.1億元、年增37.8%寫今年新高，近期通過美系GPU新世代產品驗證，並推BR混針＋導板散熱、BKS及PCIe 5等方案，瞄準HPC與邊緣AI需求，法人預期第3季續增、第4季持穩。

精測 穎崴

台股千金股再+1！貿聯-KY 亮燈漲停 首度躍上千元大關

全民權證／旺矽 挑價平附近

MEMS擴產＋CPO驗證推進 旺矽早盤急彈、一度攻漲停

旺矽探針卡產能 喊衝

美股衝高！台股早盤漲逾300點衝24,570點創新高 台積電開高20元

台股29日開盤指數上漲201.58點，開盤指數為24,438.03點，早盤漲逾300點，來到24,570.15點創下新高...

七檔權值股領漲、台股刷新歷史高 25,000點近了？法人：拉回就是買

台股今（29）日早盤衝至24,570點再創歷史新高，法人認為，短線有機會續揚至25,000點，但居高思危賣壓會更沈重，如...

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

台股29日盤中一度衝達24,570.15點， 寫下歷史新高，大盤指數驚驚漲，投資人該怎麼操作才能持盈保泰？分析師認為，只...

中了現賺6.9萬！精成科抽籤行情火熱、暴量攻漲停 單周狂飆逾40%

PCB夯股精成科（6191）現增股29日抽籤，在產業成長趨勢下，吸引超過32萬人參與抽籤，中籤率僅0.66%，今日人氣高...

探針卡三雄盤中齊噴 穎崴鎖漲停 旺矽、精測一度亮燈緊追在後

台股「探針卡三雄」29日盤中齊噴，穎崴（6515）鎖漲停至1,375元，旺矽（6223）最高衝上1,410元、精測（65...

台股「千金股」再+1！貿聯-KY 亮燈漲停 首度躍上千元大關

受惠2026年HPC仍將強勁增長，未來營收看旺，貿聯-KY（3665） 29日開高走高，盤中攻上漲停1,075元，首次站...

