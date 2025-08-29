探針卡三雄盤中齊噴 穎崴鎖漲停 旺矽、精測一度亮燈緊追在後

台股「探針卡三雄」29日盤中齊噴，穎崴（6515）鎖漲停至1,375元，旺矽（6223）最高衝上1,410元、精測（6510）亦觸及1,245元漲停，族群買氣明顯回溫。

旺矽展望上，法說會釋出MEMS探針卡月產能明年初拚200萬針、與VPC雙線並行，並把交期目標壓至3個月，同步強化美國在地服務；隨HPC朝chiplet化、整體測試道數上升，高階探針卡長線受惠。

穎崴方面，7月營收6.26億元、月增66.34%、年增5.42%，今年提高探針自製率並把產能自300萬針擴至450萬針，且與日商Yokowo簽署合作備忘錄，擴大前後段測試合作，法人估第3季續季增、第4季挑戰全年高點。

精測則以產品與認證雙線推進：7月合併營收4.1億元、年增37.8%寫今年新高，近期通過美系GPU新世代產品驗證，並推BR混針＋導板散熱、BKS及PCIe 5等方案，瞄準HPC與邊緣AI需求，法人預期第3季續增、第4季持穩。