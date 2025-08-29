台股「千金股」再+1！貿聯-KY 亮燈漲停 首度躍上千元大關

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫

受惠2026年HPC仍將強勁增長，未來營收看旺，貿聯-KY（3665） 29日開高走高，盤中攻上漲停1,075元，首次站上千元行列，成為台股新千金股。

受惠良率改善及美國 CSP 業者上調資本支出，機櫃出貨量將提升，及GPU伺服器TDP隨產品迭代，大幅推升貿聯電源產品的內含價值，尤其下半年GB300 及2026年VR200均較GB200的120kW明顯成長。未來包含2026 年將推出的獨立電源櫃，以及2027年的800V HVDC電源架構導入皆將提供更多成長動能。預估貿聯HPC電源產品營收比重將自2025年的17%提升至2026年的 24%。

貿聯-KY 7月營收60億元，月增16%、年增20%。第2季合併營收169.33億元，稅後淨利為20.24億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.54元；第2季營收、獲利與EPS齊創歷史巔峰。

展望第3季，法人預估，貿聯營收為174億元，主要受惠於HPC部門，GB相關產品/400G AEC陸續放量出貨，另800G AEC亦於近期已開始交貨，其他應用領域，受惠較高毛利HPC營收占比將進一步提升，預估毛利率將小幅季增，業外匯率逆風影響消除，預估整體稅後淨利20.92億，EPS 10.72元，營運續創歷史新高。

