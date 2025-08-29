快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

聽新聞
0:00 / 0:00

CoWoS+CPO 點火！這四檔封測股不演了 盤中直衝亮燈漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台廠封測族群29日點火，其中穎崴（6515）、京元電子（2449）攻上漲停；精測（6510）、旺矽（6223）盤中也一度亮燈，均上漲超過7%，。圖／聯合報系資料照片
台廠封測族群29日點火，其中穎崴（6515）、京元電子（2449）攻上漲停；精測（6510）、旺矽（6223）盤中也一度亮燈，均上漲超過7%，。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，台廠封測族群29日點火，其中穎崴（6515）、京元電子（2449）攻上漲停；精測（6510）、旺矽（6223）盤中也一度亮燈，均上漲超過7%，法人預期，人工智慧（AI）依舊為市場關注焦點，可伺機進場佈局。

法人表示，此次輝達財報未達預期引發股價壓力，但輝達已規劃新一代中國降規晶片B30A，並向美國政府提交出口許可申請，預計最快9月送樣客戶測試，效能約為H20的2.5倍，將遠超過中國本土AI晶片。

在封測領域，隨著先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域，加上CoWoS先進封裝需求不斷擴增，以及產業對測試標準愈來愈高。

外資高盛將旺矽從1,140元大幅調升至1,420元，預期下半年仍可維持穩健，第3季，旺矽預估營收將季持平或小幅下滑，毛利率則會降至約55%水準，因匯率升值的負面影響將在該季完全反映。

並持續看好穎崴作為晶片升級趨勢下的主要受惠者，升級將帶來接腳數增加，進而推升插座售價。預期美國AI/HPC主要客戶的下一代產品，其接腳數將大幅提升逾 50%，這將成為穎崴重要成長引擎之一。

京元電子方面，獨占客戶現世代XPU B系列，並取得其次世代XPU R系列的絕大部分訂單，樣品晶片將於第3季末或第4季初交付，另外，因應強勁AI需求，公司將2025年資本支出再提高至370億元，未來展望樂觀。

AI 晶片

延伸閱讀

H20遭抵制 黃仁勳：Blackwell若能銷中 願讓政府抽成

輝達曝客戶過度集中風險！靠兩公司撐四成營收 市場瘋猜鴻海和廣達

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

黃仁勳：輝達產品全賣光 看好代理式AI演進 基建商機五年衝4兆美元

相關新聞

美股衝高！台股早盤漲逾300點衝24,570點創新高 台積電開高20元

台股29日開盤指數上漲201.58點，開盤指數為24,438.03點，早盤漲逾300點，來到24,570.15點創下新高...

七檔權值股領漲、台股刷新歷史高 25,000點近了？法人：拉回就是買

台股今（29）日早盤衝至24,570點再創歷史新高，法人認為，短線有機會續揚至25,000點，但居高思危賣壓會更沈重，如...

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

台股29日盤中一度衝達24,570.15點， 寫下歷史新高，大盤指數驚驚漲，投資人該怎麼操作才能持盈保泰？分析師認為，只...

中了現賺6.9萬！精成科抽籤行情火熱、暴量攻漲停 單周狂飆逾40%

PCB夯股精成科（6191）現增股29日抽籤，在產業成長趨勢下，吸引超過32萬人參與抽籤，中籤率僅0.66%，今日人氣高...

探針卡三雄盤中齊噴 穎崴鎖漲停 旺矽、精測一度亮燈緊追在後

台股「探針卡三雄」29日盤中齊噴，穎崴（6515）鎖漲停至1,375元，旺矽（6223）最高衝上1,410元、精測（65...

台股「千金股」再+1！貿聯-KY 亮燈漲停 首度躍上千元大關

受惠2026年HPC仍將強勁增長，未來營收看旺，貿聯-KY（3665） 29日開高走高，盤中攻上漲停1,075元，首次站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。