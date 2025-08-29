CoWoS+CPO 點火！這四檔封測股不演了 盤中直衝亮燈漲停

台積電（2330）CoWoS與CPO兩大技術發展，為AI半導體供應重要領先指標，台廠封測族群29日點火，其中穎崴（6515）、京元電子（2449）攻上漲停；精測（6510）、旺矽（6223）盤中也一度亮燈，均上漲超過7%，法人預期，人工智慧（AI）依舊為市場關注焦點，可伺機進場佈局。

法人表示，此次輝達財報未達預期引發股價壓力，但輝達已規劃新一代中國降規晶片B30A，並向美國政府提交出口許可申請，預計最快9月送樣客戶測試，效能約為H20的2.5倍，將遠超過中國本土AI晶片。

在封測領域，隨著先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域，加上CoWoS先進封裝需求不斷擴增，以及產業對測試標準愈來愈高。

外資高盛將旺矽從1,140元大幅調升至1,420元，預期下半年仍可維持穩健，第3季，旺矽預估營收將季持平或小幅下滑，毛利率則會降至約55%水準，因匯率升值的負面影響將在該季完全反映。

並持續看好穎崴作為晶片升級趨勢下的主要受惠者，升級將帶來接腳數增加，進而推升插座售價。預期美國AI/HPC主要客戶的下一代產品，其接腳數將大幅提升逾 50%，這將成為穎崴重要成長引擎之一。

京元電子方面，獨占客戶現世代XPU B系列，並取得其次世代XPU R系列的絕大部分訂單，樣品晶片將於第3季末或第4季初交付，另外，因應強勁AI需求，公司將2025年資本支出再提高至370億元，未來展望樂觀。