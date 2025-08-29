七檔權值股領漲、台股刷新歷史高 25,000點近了？法人：拉回就是買

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股標普500、道瓊指數再創歷史新高，帶動台北股市開盤上漲201.58點、來到24428.03點，隨後衝至24570.15點，再創歷史新高。記者林澔一／攝影
台股今（29）日早盤衝至24,570點再創歷史新高，法人認為，短線有機會續揚至25,000點，但居高思危賣壓會更沈重，如有拉回整理，反而是進場布局時點。

今日台股衝高，除台積電（2330）一早上揚至1,185元拉抬外，權值股中的智邦（2345）、國巨（2327）、光寶科（2301）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、中租-KY（5871）等股漲勢也拉抬指數。

第一金投故表示，加權指數站穩所有均線之上,維持，多頭排列格局，整體仍屬震盪盤堅格局，近期櫃買指數表現優於加權，資金持續在中小型個股持續尋找題材與機會，輪漲態勢不變，維持選股不選市策略；不過，由於輪動快速，操作上靈活度或耐心度不可少，後續則關注9月FOMC動態，族群上，電子留意半導體設備耗材、PCB上游缺料、光通訊、AI 伺服器,傳產則是由航太軍工領軍。

永豐期貨認為，技術面上，24,200點附近展現支撐，均線多頭排列未被破壞，中期上升趨勢持續。產業面觀察，AI與半導體族群仍是資金主軸，金融股與傳產則偏向整理，資金流向並未明顯轉空。展望後市，只要短線守穩24,200點支撐，指數仍具備挑戰25,000點的條件，今日回檔更像是多頭蓄勢整理而非趨勢反轉。

