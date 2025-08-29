外資挺DDR4 南亞科、華邦電撿到槍！領軍四檔記憶體股價量齊彈

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股標普500、道瓊指數再創歷史新高，帶動台北股市開盤上漲201.58點、來到24428.03點，隨後衝至24570.15點，再創歷史新高。記者林澔一／攝影
美股標普500、道瓊指數再創歷史新高，帶動台北股市開盤上漲201.58點、來到24428.03點，隨後衝至24570.15點，再創歷史新高。記者林澔一／攝影

台股29日早盤再創歷史新高，衝上24,570.15點，記憶體族群在美系外資力挺與DDR4供不應求題材加持下，成為多方火力來源之一。早盤南亞科（2408）、華邦電（2344）人氣升溫，成交量雙雙擠進台股前10名，南亞科股價並觸及50.3元，華邦電也力穩20元關卡，鈺創（5351）、創見（2451）、威剛（3260）、旺宏（2337）等同步走揚，成盤面焦點。

據市調機構TrendForce最新報告，下半年DDR4市場持續緊俏，server剛性需求擠壓PC與消費性應用供給，迫使PC OEM加速導入DDR5方案，consumer端則面臨「高價難料」的壓力。

DDR4供需緊繃也進一步推升Mobile DRAM價格，第3季LPDDR4X單季漲幅創下近十年最大。TrendForce並指出，7月consumer DDR4合約價已飆漲60%至85%，因此將第3季預估再上修至季增85%至90%。

美系外資在最新研究報告中看好高頻寬記憶體（HBM）市場競爭白熱化，認為AI需求正推動DRAM全面升級。台廠當中，華邦電獲給予「優於大盤」評等，目標價上看30元；愛普*、群聯（8299）同樣被評為「優於大盤」。至於南亞科、力積電則相對保守，僅維持「中立」評等。

外資也提醒，DRAM產業循環性仍在，一旦關稅驅動的庫存潮退去，若產能規劃失當，恐在2025年第4季至2026年第2季之間迎來價格修正。

法人分析，第三季DDR4因結構性缺貨導致價格飆漲，將直接帶動台廠營收與獲利，應關注南亞科、華邦電與旺宏在業績與毛利率上的承接效果。不過，近期記憶體股因利多提前反映，短線漲幅已大，若市場供需變動過快，價格波動可能急遽放大，投資人仍需審慎布局。

