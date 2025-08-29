中華資安2天吸引18.7萬人瘋搶、抽中有望賺逾10萬元 想參加剩今天

中華電（2412）旗下小金雞中華資安國際（7765）將在9月8日掛牌上市，目前正在辦理公開申購作業，每股承銷價238元，統計2天已吸引18萬7,071人參與，29日為參與抽籤的最後機會，以早盤興櫃價格一度衝達355元計算，若是抽中有望進11.7萬元，報酬率49.15%。

興櫃資安股王中華資安競價拍賣在28日開標，最低得標價297元，最高得標價326元，得標加權平均價格299.97元，公開申購已進行2天，29日是最後的申購日，預計9月2日抽籤；根據證交所統計，2天下來共有18萬7,071件 參與抽籤，以承銷張數626張來計算，預估中籤率0.33%。

中華資安是資安專業公司，三大業務包括企業與民眾上網資安服務、資安專業服務與資安商品銷售；2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，賺逾一股本。

中華資安今年上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，累計上半年營收9.79億元，年增14.4%，每股純益（EPS）6.01元。