三集瑞-KY 受 AI 伺服器想像點火 早盤一度亮燈

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）上半年獲利雖受匯損稀釋，但市場聚焦「AI伺服器電源升級、產品組合優化與新品放量」題材，今（29）日股價早盤數度亮燈漲停至153元，成交量放大，買氣明顯升溫，市場大力按讚。

公司指出，NB／PC仍為大宗之餘，AI、伺服器與車用比重持續墊高，平均單價（ASP）走升；伺服器端朝TLVR等新架構推進，邊緣裝置強調低功耗、小型化，導入高密度模壓電感與多輸入多輸出設計。產能方面，泰國新廠規畫於2026年啟動試產、下半年量產，以強化出貨調度能力。

展望下半年，業界關注東南亞對美關稅走勢趨於明朗，以及輝達（NVIDIA）新平台 Rubin 上市在即，帶動供應鏈動能回溫。法人認為，題材面支撐下，股價短線走勢相對積極。