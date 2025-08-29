群益投顧：關稅迷霧漸散、降息開啟新篇章 金融市場看俏

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧持續看多的其他標的包括歐洲國防工業股、歐洲金融股；恆生指數、穩定幣與跨境支付概念股、香港醫藥股、旗下水電概念股、日本軍工股、日本IP股、日本半導體股；美股。美債方面，由於對聯準會降息的預期增溫，建議投資人逐步建立長天期固定收益部位，長期有機會賺取更高的資本利得。

群益投顧發布9月財富管理月報指出，2025年8月7日美國新設定的對等關稅介於15%~50%之間，關稅進入最終章，迷霧逐漸消散，不確定因素消除，股市也正面反應，加上AI 與科技股熱潮延續，由強勁財報與降息預期推動股市8月繼續走高。整體而言，儘管美國聯準會主席鮑爾並未直接承諾一定降息，但市場普遍解讀為政策轉向鴿派，打開降息大門，若如期落實，目前的股市漲勢可望延續，特別是利率敏感的中小型股票有望受益，其次，「Magnificent Seven」第2季財報亮眼、基本面穩健，依舊強勢。

鮑爾在2025年Jackson Hole經濟政策研討會中，對勞動市場疲弱和通膨風險表達平衡關切，暗示美聯準會(Fed)可能在9月恢復降息。鮑爾特別提到勞動市場供需雙雙趨緩，處於「奇怪的平衡」，一旦失衡形成，失業可能迅速惡化；物價方面，雖然通膨仍高於目標，關稅推動價格上漲可能具暫時性特質。

展望未來，關稅不確定性消除，股市回歸基本面，預期企業獲利優於預期、及市場對聯準會降息預期增溫等趨勢下，股市走多趨勢有機會延續，主因：1. 依據新設定的對等關稅推算出美國加權平均關稅稅率約15%，低於4月的25%，進口推升通膨幅度減緩，一旦聯準會確認通膨有所控制，降息預期將有助股市及債市走多；2.第2季財報明顯優於預期，分析師不斷地調高第2季獲利成長，且對未來各季獲利轉趨樂觀，可望進一步鞏固市場多頭情緒；3.美元短期可能受數據和利率預期波動，美元維持區間震盪。但由於美國赤字與債務壓力以及降息預期，美元仍可能逐步貶值，但這是緩慢的過程；4.投資者對未來經濟或技術創新(如 AI、能源轉型)抱持樂觀，繼續推升相關概念股股價大漲。

目前投資人情緒尚未過熱，分散、耐心的布局，更有利長期報酬。預期市場仍繞著「AI + Fed 政策」兩大核心旋轉，且全球分散配置，許多新興市場(如印度、歐洲)今(2025)年跑贏美股，多元布局可提升獲利。觀察近期股市漲升結構，資金從科技股流向金融、工業與公用事業等領域，顯示市場寬度改善，美股總體而言，尤其是科技股，仍低於今年初的峰值，預期走多趨勢可望延續。

台灣已成為AI浪潮的最大受惠者，台股緊貼美股走勢，在美股續揚帶領下，台股成功挑戰前高，聚焦AI相關包含先進製程半導體、AI伺服器之關鍵零組件等，並適度分散佈局至不受匯率波動的內需股。

