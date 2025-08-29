快訊

台股黃金三角成形 長尾行情可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普口中的「Mr. Too Late 」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿！市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情。統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。統一台股增長主動式ETF（00981A）便是憑藉精準選股眼光，搭上近來台股多頭行情，率先成為首檔規模衝上180億元大關的主動式ETF。

９月下旬全球超級央行周即將登場，美、加、日、英、台等，都將舉行利率決策會議，吸引全球投資人關注。鮑爾日前於全球央行年會上釋出「通膨上行風險已經減弱」的言論，被解讀為對降息的態度出現鬆動，令市場預估9月的降息可能性大幅提升，且2025年全年降息空間亦有所回升；資金流動性進一步寬鬆，對全球股市表現將是一大利多。

統一投信台股研究團隊指出，財政部看好台灣今(2025)年出口總額將首度挑戰5,000億美元大關，隨著出口表現續強，台企獲利預估逐步上修，過往困擾市場的「匯損」、「提前拉貨恐損後續接單表現」的陰霾漸遠。在獲利可期和不確定性下降的助攻下，有助於修復台股估值，預估9月超級央行周登場前，台股較大機率將呈現震盪向上格局。

統一投信台股研究團隊提醒，個股評價逐漸推高，對選股策略將形成考驗，且台股上下震盪整理在所難免，投資人不妨趁拉回時再加大布局力道。同時，短期內台股行情M型化態勢不變，散熱、ASIC晶片、GB200 ODM等AI產業供應鏈仍是市場資金追逐焦點。

以近來備受矚目的統一台股增長主動式ETF基金00981A為例，就是透過主動選股汰弱留強，協助投資人爭取共享AI成長紅利的機會。目前00981A資產配置中，權重最高的前五大企業，分別在AI晶片製造、AI伺服器和散熱領域占有重要領導地位，進而助長00981A淨資產規模成長，從掛牌時的28億元攀升至183.7億元，成為投資市場的熱議焦點。

