美股衝高！台股早盤漲逾300點衝24,570點創新高 台積電開高20元

台股29日開盤指數上漲201.58點，開盤指數為24,438.03點，早盤漲逾300點，來到24,570.15點創下新高。台積電（2330）開盤價1,180元，上漲20元。

群益投顧表示，Meta執行⻑祖克柏向川普提案，將提高路易斯安那州投資額五倍至500億美元，擴大AI資料中心基礎建設；美國四大CSP陸續擴大AI基建持續帶動AI整體產業發展，台灣相關供應鏈將隨之受惠。川普屬意鴿派人選逐步進入聯準會，美國降息腳步終將加快，有利資金行情；台股屢創新高之際適度拉回，有利後續上攻。

重要展覽如半導體展、國防航太展、無人機展等將於9月登場，華為9月4日發布新一代三摺機；蘋果9月10日新機發表，多項題材連發，有利台股續強。

操作題材可留意：

1.輝達機器人晶片效能大躍進─輝達8月25日最新Blackwell架構Jetson AGX Thor正式上市，是一款為數百萬機器人開發者設計的超級電腦，能在邊緣環境執行生成式AI模型。相較於前一代Jetson Orin,Thor效能提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，CPU性能提升3.1倍。

2.蘋果新機發表會即將登場─蘋果宣布將於台灣時間9月10日舉辦秋季發表會，主題為Awe Dropping，市場焦點為新一代iPhone 17 系列、Apple Watch Ultra 3、AirPods Pro 3，包括史上最薄iPhone 17 Air，厚度僅5.5毫米。

周四（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,636.9點，上漲71.67點、漲幅0.16%；S&P500指數上漲0.32%；那斯達克指數上漲0.53%；費半指數上漲0.49%。台積電ADR跌0.43%，收在238.27美元，較台北交易溢價25.52%。

穩健的經濟數據推動美股再創新高，標普500指數和道瓊工業指數都刷新紀錄。Nvidia下跌0.8%，主要是受到美中貿易不確定性的影響；Alphabet勁揚2%；亞馬遜攀升1%；博通漲近3%。

三大法人周四集中市場合計賣超136.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超95.2億元，投信賣超27.6億元，自營商（自行買賣）賣超2.3億元，自營商（避險）賣超11.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加166口至1,663口，其中，外資淨空單增加1,316口至26,087口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,707口至4,093口。

選擇權未平倉量部分，08月F5大量區買權OI落在25,200點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在13,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37下降至1.11。VIX指數下降0.5至20.7。外資台指期買權淨金額0.27億元 ; 賣權淨金額-0.05億元。整體選擇權籌碼面中性。