證交所與保管機構座談 共商資本市場精進之道

臺灣證券交易所8月28日舉辦2025年保管機構業務座談會，共有26家保管機構、59位代表參與，場面盛大。會議由證交所副總杜惠娟主持，透過與保管機構面對面的交流，分享近期我國資本市場的重要發展與制度興革措施，並廣泛聽取各界意見，以精進市場制度，推動我國資本市場持續蓬勃發展。

杜惠娟開場致詞時表示，儘管全球仍面臨地緣政治風險與國際經貿挑戰，台灣上市公司依然展現出良好韌性，上半年營收與獲利均優於去年同期。為因應國際資本市場變化，證交所近年積極推動制度創新，包括開放外資可指定多家保管機構、優化交割制度，以及持續推動上市公司強化ESG表現。

這次座談會除進行制度宣導及業者建議辦理情形說明外，亦安排充分交流時間，讓與會保管機構代表針對市場制度提出建言。證交所將綜合各方意見，研議精進措施，使我國資本市場更趨完善，並與國際接軌。

證交所感謝保管機構長期支持與推廣台灣市場，透過即時傳遞市場資訊及反映外資意見，有助於外資投資活動及市場制度改革。未來，證交所將持續與保管機構攜手合作，共同打造具競爭力與國際化的資本市場。