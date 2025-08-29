空方尾盤下狠手 狙殺重量權值股
台股昨（28）日開低收低，表現相對弱勢，特別是最後一盤，市場賣單鎖定摜壓台積電（2330）、聯發科、鴻海、廣達等權值股，衝擊指數在最後一盤跳水165點。
法人推測有兩大原因，一是擔憂輝達後市，二是富台指結算。
加權指數昨日早盤開低51點，在市場賣壓大舉出籠下，指數開低走低，盤中多頭雖曾多次試圖扭轉劣勢，力圖由黑翻紅，無奈在法人賣盤及短線市場主力紛紛拋售下，多方最終功敗垂成，並以大跌收市。
尤其最後一盤台積電遭賣單大舉摜壓，由1,175元一口氣跳跌到1,160元作收，下跌30元，光是最後一盤摜壓台積電一檔就導致台股多跌逾120點；聯發科也由平盤價1,400元摜至1,385元收市，跌15元；其他如鴻海、廣達等權值股也都爆量壓低作收，使得指數瞬間跳水165點。
