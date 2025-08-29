AI龍頭財報行情失靈 台股軟腳 失望賣壓出籠
輝達財報行情失靈，加上美國財長貝森特示警全球99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，引發三大法人昨（28）日同賣台股，市場失望性賣壓出籠，加權指數開低走低，終場大跌283點、收24,236點，跌幅1.1%，成交量萎縮至4,491億元，呈現價跌量縮格局。
昨日盤面上，電子、金融表現弱勢，傳產股獨挑大梁，以汽車、食品、玻陶表現相對強勢；族群中以PCB、軍工、工具機等最為亮眼；23檔千金股跌多於漲，股王信驊（5274）失守5,000元大關，終場下跌75元收4,980元。
三大法人昨天共賣超台股136.2億元。其中，外資賣超95.2億元，連三賣，累計賣超259.7億元；投信賣超27.6億元，連三賣，累計賣超68.3億元；自營商賣超13.4億元，轉買為賣。八大公股行庫進場護持，買超26.3億元。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家觀點，輝達財報與展望「不夠好」，使得企業AI投資放緩疑慮再起，加上台股日KD指標出現背離型態，且8月以來外資與投信逢高調節台股，預期短線指數攻高將震盪加劇。
不過，就中長線來看，台股行情仍不看淡，主因市場期待9月美國聯準會降息機率大增，加上後續還有蘋果新機發表會及半導體展等重量級科技業盛會將接續登場，將形成偏多的市場利多催化劑，且台股多頭格局並未遭到破壞，預期後市仍有高點可期。
操作策略方面，由於台股轉趨波動，投資人宜短打技術面輪動轉強、題材展望正向的族群或個股，並偏多操作包括AI與機器人相關、半導體、蘋概股、利基型PCB、光通訊等。
